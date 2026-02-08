Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (8/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste domingo (8), a agenda do futebol traz jogos movimentados em diferentes competições. O dia tem bola rolando por campeonatos europeus, clássicos nacionais, futebol feminino, estaduais pelo Brasil e duelos importantes na América do Sul, com transmissões na TV e no streaming.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 8 de fevereiro de 2026):
Campeonato Sul-Mato-Grossense
16 – Dourados x Operário – Lance!
➡️ Clique aqui para assistir COM IMAGENS ao vivo no YouTube no Lance!
Campeonato Japonês
4h – Tokyo Verdy x Mito Hollycock – Canal GOAT
Campeonato Holandês
8h15 – Utrecht x Feyenoord – Disney+
10h30 – AZ x Ajax – ESPN 4 e Disney+
12h45 – Groningen x PSV – Disney+
➡️Clique para assistir na Disney+
Campeonato Italiano
8h30 – Bologna x Parma – Disney+
11h – Lecce x Udinese – Disney+
14h – Sassuolo x Inter de Milão – ESPN 4 e Disney+
16h45 – Juventus x Lazio – Xsports e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
9h – Arsenal (F) x Manchester City (F) – Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+
9h – Liverpool (F) x Aston Villa (F) – Disney+
11h25 – Tottenham (F) x Chelsea (F) – Canal GOAT, Xsports e Disney+
Campeonato Inglês (2ª Divisão)
9h – Swansea x Sheffield Wednesday – Disney+
Campeonato Alemão (2ª Divisão)
9h30 – Hannover x Holstein Kiel – RC Sport e OneFootball
9h30 – Karlsruher x Fortuna Düsseldorf – OneFootball
9h30 – Arminia Bielefeld x Eintracht Braunschweig – OneFootball
Campeonato Alemão (3ª Divisão)
9h30 – Hoffenheim II x Hansa Rostock – OneFootball
12h30 – Alemannia Aachen x Rot-Weiss Essen – OneFootball
15h30 – Duisburg x Verl – OneFootball
Campeonato Uruguaio
9h45 – Juventud x Cerro Largo – Disney+
17h – Racing-URU x Deportivo Maldonado – Disney+
20h30 – Boston River x Nacional – Disney+
Campeonato Espanhol
10h – Alavés x Getafe – Disney+
12h15 – Athletic Bilbao x Levante – ESPN 2 e Disney+
14h30 – Atlético de Madrid x Betis – Xsports e Disney+
17h – Valencia x Real Madrid – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol (2ª Divisão)
10h – Valladolid x Castellón – Disney+
12h15 – Ceuta x Córdoba – Disney+
17h – Málaga x Cultural Leonesa – Disney+
Campeonato Francês
11h – Nice x Monaco – CazéTV
16h45 – PSG x Olympique de Marseille – CazéTV
Campeonato Turco
11h – Rizespor x Galatasaray – Disney+
14h – Besiktas x Alanyaspor – Disney+
Campeonato Grego
14h – Aris x PAOK – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Eslovaco
11h30 – Zilina x Komárno – TV Green e OneFootball
14h30 – Zemplín Michalovce x Spartak Trnava – TV Green e OneFootball
Campeonato Alemão
11h30 – Colônia x RB Leipzig – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
13h30 – Bayern x Hoffenheim – RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball
Campeonato Inglês
11h – Brighton x Crystal Palace – ESPN e Disney+
13h30 – Liverpool x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Português
15h – Braga x Rio Ave – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
17h30 – Benfica x Alverca – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Paulista
16h – Noroeste x Santos – TNT e HBO Max
18h30 – Capivariano x Mirassol – HBO Max
18h30 – Velo Clube x RB Bragantino – HBO Max
20h30 – Corinthians x Palmeiras – Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Carioca
18h – Vasco x Botafogo – Globo e Premiere
20h30 – Fluminense x Maricá – ge tv, Sportv e Premiere
Campeonato Mineiro
18h – Cruzeiro x América-MG – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e SportyNet
Campeonato Gaúcho
18h – Internacional x São Luiz – Globo, Sportv 3 e Premiere
Campeonato Catarinense
18h – Avaí x Camboriú – Globo
19h – Chapecoense x Criciúma – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Cearense
18h – Ceará x Fortaleza – Globo, Canal GOAT e TVC
Campeonato Pernambucano
18h – Santa Cruz x Decisão – Canal GOAT
Campeonato Paraibano
18h – Treze x Campinense – Canal GOAT
Campeonato Paranaense
18h – Azuriz x Operário-PR – Canal GOAT
18h30 – Coritiba x Cianorte – Canal GOAT e TV Coxa
Campeonato Goiano
16h – Vila Nova x Jataiense – TV Brasil Central
16h – Anápolis x Anapolina – TV Brasil Central
Campeonato Potiguar
16h – América-RN x Santa Cruz de Natal – Canal GOAT
Campeonato Candango
16h – Brasiliense x Aruc – Metrópoles Esportes
Campeonato Amazonense
18h – Amazonas x Nacional-AM – N Sports
Campeonato Argentino
19h15 – Huracán x San Lorenzo – Disney+
22h15 – Vélez Sarsfield x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+
