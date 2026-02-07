Coritiba e Cianorte se enfrentam neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).

Na ida, fora de casa, o Coxa venceu por 1 a 0, com gol do goleiro Pedro Rangel. O Leão do Vale precisa vencer por dois gols de diferença para avançar ou um gol para levar aos pênaltis.

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 2 a 1, de virada, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela segunda rodada da Série A. No estadual, basta empatar para chegar à semifinal.

O técnico Fernando Seabra utilizará o elenco principal para controlar a vantagem, mas deve iniciar novamente com uma equipe reserva. O volante Fernando Sobral retorna de suspensão.

O Cianorte não vence há três jogos, com duas derrotas (Coritiba e Foz do Iguaçu) e um empate (Londrina). A única vitória foi por 2 a 1 diante do FC Cascavel, em casa, pela terceira rodada.

Para o jogo, o treinador Rafael Ferro tem o retorno do zagueiro Jakão, que estava suspenso. Iago Motta deve sair do time. O volante Natham, recuperado de uma entorse no tornozelo, tenta retomar a titularidade para a saída de Gabriel Chagas.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Cianorte pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CIANORTE

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Domingo (8), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodolpho Toski Marques

🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Heitor Alex Eurich

🖥️ VAR: Adriano Milczvski

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Thiago Santos, Jacy e Rodrigo Moledo; Felipe Guimarães, Wallisson, Fernando Sobral, Gustavo e João Almeida; Fabinho e Enzo Vágner.

CIANORTE (Técnico: Rafael Ferro)

Felipe Garcia; Wagner Manaus, Wesley, Jakão e Euller; Pedro Ivo, Natham (Gabriel Chagas) e Pedoca; Caíque, Dioran e Vinni Faria.