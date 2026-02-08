Valencia x Real Madrid: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 23ª rodada
Valencia e Real Madrid se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), no estádio Mestalla, em partida válida pela 23ª rodada da La Liga 2025/26. O jogo terá transmissão ao vivo no Brasil pela "ESPN" (TV fechada) e pela "Disney+" (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
A equipe treinada por Álvaro Arbeloa ocupa a vice-liderança da La Liga, com 54 pontos após 22 partidas — quatro a menos que o líder Barcelona, que tem um jogo a menos. Até o momento, são 16 vitórias, três empates e duas derrotas, com 47 gols marcados e 18 sofridos, o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição.
O time comandado por Carlos Corberán, por outro lado, faz uma campanha aquém das expectativas e ocupa a 16ª colocação, com 23 pontos — apenas um à frente da zona de rebaixamento, ocupada pelo Rayo Vallecano — nos mesmos 22 jogos, fruto de cinco vitórias, oito empates e nove derrotas, com 23 gols anotados e 35 contra.
Tudo sobre o jogo entre Valencia e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Valencia 🆚 Real Madrid
📆 Data e horário: 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Mestalla, em Valência (ESP)
👁️ Onde assistir: "ESPN" (TV fechada) e pela "Disney+" (streaming)
🕴️ Arbitragem: Javier Alberola
🚩 Assistentes: Alfredo Rodríguez (A1), Jorge Bueno (A2) e David Cambronero (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR) e Rubén Ávalos (AVAR)
⚪⚫ Valencia (Técnico: Carlos Corberán)
Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, César Tárrega, José Copete, José Luis Gayà; Filip Ugrinić, Pepelu; Luis Rioja, Lucas Beltrán, Arnaut Danjuma; Hugo Duro.
❌ Desfalques: Cristian Rivero (suspenso); Mouctar Diakhaby, Thierry Correia (lesionados).
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Gonzalo García
❌ Desfalques: Vini Jr (suspenso); Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão e Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e David Alaba (lesionados).
