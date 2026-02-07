PSG x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Ligue 1
Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Olympique de Marselha se enfrentam neste domingo (8), às 16h45 (de Brasília), pela 21ª rodada da Ligue 1. A partida será realizada no Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA), com transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Palmeiras vive grande fase em país europeu ‘alternativo’
Futebol Internacional06/02/2026
- Futebol Internacional
Reforço do Palmeiras, Jhon Arias faz post enigmático e manda recado
Futebol Internacional07/02/2026
- Futebol Internacional
Entenda por que LaLiga suspendeu jogo da 23ª rodada do Espanhol
Futebol Internacional07/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O PSG vive fase dominante na Ligue 1, com seis vitórias consecutivas e nove triunfos nos últimos dez jogos. Líder do campeonato, a equipe soma 48 pontos em 20 partidas, com campanha de 15 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além da melhor defesa da competição, com 16 gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com 43 marcados. O retrospecto recente no clássico também é favorável, com oito vitórias nos últimos dez confrontos diante do Olympique de Marselha. Para o duelo, Luis Enrique não contará com Achraf Hakimi, suspenso, nem com Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou, lesionados, enquanto Khvicha Kvaratskhelia segue como dúvida por problema no tornozelo.
O Olympique de Marselha chega ao clássico em momento consistente, sustentando uma sequência de três jogos sem derrota na Ligue 1. A equipe ocupa a terceira colocação, com 39 pontos em 20 partidas, fruto de 12 vitórias, três empates e cinco derrotas. O principal destaque da campanha é o desempenho ofensivo, já que o time possui o melhor ataque do campeonato, com 46 gols marcados, enquanto a defesa sofreu 22. Para o confronto, Roberto De Zerbi deve ter força quase máxima, com Nayef Aguerd como única dúvida, o que pode influenciar uma eventual mudança para um sistema com três zagueiros.
Tudo sobre o jogo entre PSG e Olympique de Marselha (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 OM
21ª rodada — Ligue 1
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️Arbitragem: Willy Delajod
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)
Matvey Safanov; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Senny Mayulu; Désiré Doué, Bradley Barcola e Ousmane Dembélé.
Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)
Gerónimo Rulli; Timothy Weah, Facundo Medina, Leonardo Balerdi e Emerson Palmieri; Quinten Timber, Pierre-Emile Hojbjerg e Ethan Nwaneri (Nayef Aguerd); Igor Paixão (Hamed Junior Traorè) e Mason Greenwood; Aubameyang.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias