Estudiantes x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações para o jogo pela Libertadores

LA PLATA (ARG) — Estudiantes e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O confronto acontece no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, casa da equipe argentina. A partida terá transmissão do Disney+. Clique aqui para assistir.

No jogo de ida, o Flamengo venceu por 2 a 1, no Maracanã. A equipe brasileira chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas sofreu um gol no fim, deixando o confronto em aberto. Com a vantagem, o Rubro-Negro joga pelo empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar encara o Racing, que eliminou o Vélez com duas vitórias por 1 a 0.

Pedro comemora seu gol durante partida do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ficha do jogo EST FLA Libertadores Jogo de volta - quartas de final Data e Hora quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília) Local Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG) Árbitro Piero Maza (CHI) Assistentes Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI) Var José Cabero (CHI) Onde assistir

Como chega o Estudiantes

O Estudiantes chega motivado para a decisão. A equipe de reportagem do Lance!, que acompanha a semana em La Plata, percebeu um clima de otimismo entre os torcedores. No último compromisso antes da partida desta quinta, pelo campeonato local, o time venceu por 1 a 0, atuando com uma equipe mista, poupando alguns titulares e com o estádio lotado. A expectativa é de um grande resultado diante do Flamengo, em confronto que contará com grande público.

Como chega o Flamengo

Diferentemente do adversário, o Flamengo não venceu em seu último jogo. O time carioca empatou em 1 a 1 com o Vasco, no Maracanã, também utilizando uma formação alternativa. A grande novidade para o duelo é o retorno de Jorginho. O meio-campista voltou a ser relacionado, viajou com a delegação para a Argentina e está à disposição do técnico Filipe Luís. A dúvida é se ele começará entre os titulares ou ficará como opção no banco de reservas.

Importante mencionar que Gonzalo Plata vai para o jogo. O equatoriano teve o segundo cartão amarelo anulado pela Conmebol. Ou seja, não está suspenso para o compromisso desta quinta.

O Flamengo realizou, nesta quarta-feira, a sua última atividade visando esse confronto. O trabalho foi no centro de treinamento do Defensa y Justicia.

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X FLAMENGO

Jogo de volta das quartas de final - Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

🖥️ VAR: José Cabero (CHI)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)

Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Piovi, Amondarain e Ascacibar; Farías, Carrillo e Medin.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

