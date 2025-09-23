Racing vence o Vélez novamente e é o primeiro semifinalista da Libertadores
Time argentino será o rival do vencedor de Flamengo e Estudiantes
O clássico argentino entre Racing e Vélez Sarsfield definiu o primeiro semifinalista da Libertadores. O time de Avellaneda repetiu o placar do jogo de ida, venceu por 1 a 0, desta vez em casa, gol de Solari, e avançou para a semifinal do principal torneio do continente.
O Racing soube administrar a vantagem e agora aguarda até quinta-feira para conhecer o adversário da semifinal, que sairá de Flamengo x Estudiantes, confronto decidido em La Plata, na Argentina, após vitória rubro-negra por 2 a 1 no Maracanã.
Empurrado pela torcida e amparado pelo resultado do primeiro jogo, o Racing foi amplamente superior no primeiro tempo em Avellaneda, finalizando 13 vezes contra nenhuma do Vélez; o goleiro Marchiori evitou prejuízo maior com pelo menos três defesas decisivas.
Na volta para o segundo tempo, o técnico do Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, resolveu apostar e tirou o volante Aliendro para a entrada de Manuel Lanzini. O veterano meia-atacante mudou o jogo e logo no início da etapa final criou a primeira oportunidade para abrir o placar.
O Racing não conseguia repetir o domínio do primeiro tempo. Enquanto isso, o Vélez foi assumindo o protagonismo da partida e chegou até a comemorar o gol, após Machuca chutar e o goleiro do Racing Cambeses falhar. A bola passou por baixo do corpo do arqueiro e correu em direção ao gol. Cambeses se recuperou, mas o assistente marcou o gol. Porém, o VAR revisou a jogada e anulou o gol.
O lance serviu para acordar os donos da casa. Santiago Sosa apareceu na área do Vélez após cobrança de falta e cabeceou na trave. Pouco tempo depois, o alívio tomaria conta do El Cilindro. Gabriel Rojas fez ótima jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Solari, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.
O gol desatou a festa nas arquibancadas do estádio do Racing. O time de Avellaneda dobrava sua vantagem no confronto local. Aí foi só fazer o tempo passar até comemorar a vaga na semifinal da Libertadores.
