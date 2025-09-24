Clima para Estudiantes x Flamengo ainda é ‘frio’ em La Plata

LA PLATA (ARG) - Se por um lado os torcedores do Flamengo, nas ruas do Rio de Janeiro, já estão no clima da decisão contra o Estudiantes na quinta-feira (25), na Argentina o movimento ainda é fraco por parte dos “pinchas”. A reportagem do Lance! esteve nos arredores do Estádio Jorge Luis Hirschi e registrou o cenário.

Promessa é de casa cheia no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Na manhã desta quarta-feira, no dia que antecede o o jogo, pouquíssimos torcedores estavam com a camisa do Estudiantes pelas ruas de La Plata, que registrava cerca de 11 graus celsius. Num raio de dois quilômetros do estádio, apenas duas pessoas estavam com as cores do time argentino, sendo uma delas funcionário de uma loja do clube.

Segundo populares, hoje é um dia normal na cidade, por isso não conta com tamanha adesão dos torcedores pelas ruas. Diferentemente da metrópole do Rio de Janeiro, La Plata é uma cidade universitária, com cerca de 900 mil habitantes. Ou seja, só contará com o clima da partida horas antes do jogo.

A cidade de La Plata conta com aproximadamente 900 mil habitantes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Torcedores divididos

Em conversas com alguns torcedores do Estudiantes por La Plata, a sensação é de divisão por expectativas. Alguns estão confiantes pela classificação, já que a diferença é apenas de um gol. Mas, outros pinchas acreditam que o Flamengo, pela vantagem e pela força do seu elenco, tem grande chance de ficar com a vaga.

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

O Flamengo ganhou o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Pedro e Varela. Assim, precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. Em caso de uma derrota pelo placar mínimo, o jogo irá para os pênaltis.

