Clima para Estudiantes x Flamengo ainda é ‘frio’ em La Plata
Movimento nos arredores do estádio argentino é fraco
- Matéria
- Mais Notícias
LA PLATA (ARG) - Se por um lado os torcedores do Flamengo, nas ruas do Rio de Janeiro, já estão no clima da decisão contra o Estudiantes na quinta-feira (25), na Argentina o movimento ainda é fraco por parte dos “pinchas”. A reportagem do Lance! esteve nos arredores do Estádio Jorge Luis Hirschi e registrou o cenário.
Zico reencontra item histórico da época do Flamengo após 45 anos
Fora de Campo
Conheça Franco Mastantuono, argentino que é o ‘Messi do Real Madrid’
Futebol Internacional
Carol Portaluppi responde crítico de Renato Gaúcho após demissão
Fora de Campo
➡️ Estádio do Estudiantes passa por últimos ajustes antes do jogo com o Flamengo
Na manhã desta quarta-feira, no dia que antecede o o jogo, pouquíssimos torcedores estavam com a camisa do Estudiantes pelas ruas de La Plata, que registrava cerca de 11 graus celsius. Num raio de dois quilômetros do estádio, apenas duas pessoas estavam com as cores do time argentino, sendo uma delas funcionário de uma loja do clube.
Segundo populares, hoje é um dia normal na cidade, por isso não conta com tamanha adesão dos torcedores pelas ruas. Diferentemente da metrópole do Rio de Janeiro, La Plata é uma cidade universitária, com cerca de 900 mil habitantes. Ou seja, só contará com o clima da partida horas antes do jogo.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Torcedores divididos
Em conversas com alguns torcedores do Estudiantes por La Plata, a sensação é de divisão por expectativas. Alguns estão confiantes pela classificação, já que a diferença é apenas de um gol. Mas, outros pinchas acreditam que o Flamengo, pela vantagem e pela força do seu elenco, tem grande chance de ficar com a vaga.
O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?
O Flamengo ganhou o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Pedro e Varela. Assim, precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. Em caso de uma derrota pelo placar mínimo, o jogo irá para os pênaltis.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias