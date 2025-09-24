Flamengo finaliza preparação para enfrentar Estudiantes; veja provável escalação

LA PLATA (ARG) — O Flamengo finalizou na tarde desta quarta-feira (24) a preparação para a partida contra o Estudiantes, da Argentina. A equipe treinada por Filipe Luís realizou atividades no complexo de treinamento do Defensa y Justicia.

O ônibus da delegação rubro-negra chegou ao centro de treinamento por volta das 15h. O local fica a cerca de 20 minutos do hotel em que os brasileiros estão hospedados, e 50 minutos do estádio do Estudiantes, palco da partida de quinta-feira. O treino foi fechado, ou seja, sem acesso da imprensa.

Provável escalação do Flamengo

A principal dúvida na escalação do Flamengo passa por Jorginho. Afinal, o meia, que está recuperado de um edema na coxa direita, viajou com a delegação para a Argentina. A tendência é que comece o jogo entre os titulares. Se isso não acontecer, De La Cruz deve jogar ao lado de Saúl.

A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Filipe Luís visita CT do time profissional do Defensa y Justicia

O Flamengo utilizou um dos campos das divisões de base do clube argentino. Antes do treino começar, o técnico Filipe Luís, ao lado do diretor de futebol José Boto, visitou a instalação do time principal.

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

Como venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, o Flamengo depende apenas de um empate para garantir a vaga às semifinais. Se perder pelo placar de um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Quem passar encara o Racing, também da Argentina.

Ônibus do Flamengo chega ao CT do Defensa y Justicia para treino antes de enfrentar o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

