Estádio do Estudiantes passa por últimos ajustes antes do jogo com o Flamengo

LA PLATA (ARG) - O Flamengo visita o Estudiantes, da Argentina, na noite desta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A promessa é de casa cheia no estádio Jorge Luis Hirschi — todos os ingressos foram vendidos. A reportagem do Lance! esteve no local e registrou profissionais finalizando a preparação do gramado para o duelo decisivo.

➡️Flamengo encerra nesta quarta a preparação para o jogo contra o Estudiantes na Argentina

Localizado próximo ao centro de La Plata, o estádio Jorge Luis Hirschi tem capacidade máxima para cerca de 32 mil torcedores, o que o torna relativamente compacto, favorecendo o ambiente de “caldeirão” para o time mandante. Para a torcida visitante, o cenário é bem diferente: uma arquibancada móvel acomodarão cerca de dois mil torcedores rubro-negros nesta quinta.

Curiosidades do Estádio Jorge Luis Hirschi

Algumas coisas chamam atenção no estádio que receberá Estudiantes x Flamengo, reinaugurado em 2019 (construído em 1907):

• No interior do estádio, há um restaurante (Léon Bar e Bistro) em que qualquer torcedor pode entrar, pedir um café, almoço ou jantar, e se sentar próximo ao gramado;

• Na beira do campo, duas estátuas de leões — mascote do clube — se destacam;

• Também se localiza ali, junto à lateral de campo, uma estátua homenageando Carlos Bilardo, ex-jogador e um dos maiores técnicos do clube, próxima ao banco de reservas personalizado.

O que se espera de Estudiantes x Flamengo

No jogo de ida, o Flamengo venceu por 2 a 1, e agora conta com a vantagem do empate para avançar às semifinais. Caso perca por apenas um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

O treino desta quarta-feira definirá a situação de Jorginho. O meio-campista, que está de volta aos jogos do Flamengo, foi relacionado para a partida e está com o restante do elenco na Argentina. A dúvida é se o técnico Filipe Luís optará por iniciar com o meia entre os titulares ou deixá-lo no banco de reservas. O Flamengo tem apenas dois desfalques para a partida: o meio-campista Pulgar e o atacante Michael, ambos por questões médicas.