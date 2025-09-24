Hotel em que Flamengo está hospedado na Argentina conta com rígido protocolo de segurança

LA PLATA (ARG) — O Flamengo desembarcou na Argentina na noite desta terça-feira (23) para seguir a preparação visando a partida contra o Estudiantes. As equipes se enfrentam na quinta-feira, em La Plata, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O hotel em que a delegação rubro-negra está hospedada, próximo a La Plata, conta com um rígido protocolo de segurança. A reportagem do Lance! esteve no local e detalha como funciona a estrutura.

continua após a publicidade

O Sheraton, situado em Quilmes (perto de La Plata), fica dentro de um condomínio de alto padrão. Ninguém pode entrar sem autorização — nem mesmo a imprensa ou, por exemplo, ônibus escolares que transportam crianças que moram no local.

O hotel fica a cerca de dois quilômetros da portaria do condomínio, o que o deixa bem distante das pessoas que estão do lado de fora do terreno. A escolha do Flamengo leva em conta questões de logística, já que o local é próximo de La Plata, além da prioridade do clube em garantir o máximo de segurança para seus atletas.

continua após a publicidade

Torcedores do Estudiantes divulgam endereço

Após a polêmica envolvendo Flamengo, Estudiantes, Plata e Conmebol, torcedores do time argentino, irritados com o clube brasileiro e a com entidade sul-americana, divulgaram nas redes sociais o endereço do hotel do Flamengo. A intenção seria causar tumulto, inclusive com a possibilidade de um “foguetório” na véspera da partida, durante a madrugada.

No entanto, a decisão do Rubro-Negro de se hospedar em um condomínio fechado, com rígido esquema de segurança, deve frustrar qualquer tentativa de perturbação.

continua após a publicidade

Entrada do condomínio em que está o hotel do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Cenário da classificação para o Flamengo

Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã, o Flamengo joga pelo empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Quem avançar entre Flamengo e Estudiantes enfrentará o Racing, que eliminou o Vélez nesta terça-feira.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real