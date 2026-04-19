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Equador x Brasil: onde assistir e horário do jogo pelo Sul-Americano Sub-17

Seleção brasileira está classificada para o Mundial da categoria

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/04/2026
05:10
Seleção Brasileira Sub-17
imagem cameraFoto: Nelson Termé / CBF
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A Seleção Brasileira Sub-17 enfrenta o Equador neste domingo (19), às 17h, no Estádio Ameliano Villeta, em Villeta (Paraguai), pela disputa do terceiro lugar do Sul-Americano da categoria. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, encerrando a participação brasileira no torneio continental.

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O formato da competição classificou os dois melhores de cada grupo para semifinais em jogo único e eliminatório, deixando o Brasil fora da final.

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Ficha do jogo

Escudo Equador
EQU
escudo brasil
BRA
Decisão 3º lugar
Sul-Americano Sub-17
Data e Hora
Domingo, 19 de abril, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio Ameliano Villeta, em Villeta (Paraguai)
Árbitro
Onde assistir
SporTV

— Vamos buscar a vitória contra o Equador para a gente terminar a competição com um resultado positivo, e de certa forma confortar nosso coração diante do título que a gente veio buscar e não conquistou. O Equador é uma seleção boa também, que tem talentos no ataque com pontas dribladores. É uma equipe que gosta de jogar com a bola também. Então acredito que vai ser um duelo bastante técnico — destacou o técnico Carlos Eduardo Patetuci.

Seleção Brasileira Sub-17
Foto: Nelson Termé / CBF

Após o torneio sul-americano, a comissão técnica focará na preparação para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em novembro, no Catar.

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