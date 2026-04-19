Equador x Brasil: onde assistir e horário do jogo pelo Sul-Americano Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 enfrenta o Equador neste domingo (19), às 17h, no Estádio Ameliano Villeta, em Villeta (Paraguai), pela disputa do terceiro lugar do Sul-Americano da categoria. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, encerrando a participação brasileira no torneio continental.

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O Brasil chega para a partida após campanha dominante na primeira fase – 100% de aproveitamento com vitórias expressivas sobre Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 1) e Argentina (3 a 0) –, mas tropeçou na semifinal com derrota de 3 a 0 para a Colômbia.

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O formato da competição classificou os dois melhores de cada grupo para semifinais em jogo único e eliminatório, deixando o Brasil fora da final.

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Ficha do jogo EQU BRA Decisão 3º lugar Sul-Americano Sub-17 Data e Hora Domingo, 19 de abril, às 17h (de Brasília) Local Estádio Ameliano Villeta, em Villeta (Paraguai) Árbitro Onde assistir SporTV

— Vamos buscar a vitória contra o Equador para a gente terminar a competição com um resultado positivo, e de certa forma confortar nosso coração diante do título que a gente veio buscar e não conquistou. O Equador é uma seleção boa também, que tem talentos no ataque com pontas dribladores. É uma equipe que gosta de jogar com a bola também. Então acredito que vai ser um duelo bastante técnico — destacou o técnico Carlos Eduardo Patetuci.

Foto: Nelson Termé / CBF

Após o torneio sul-americano, a comissão técnica focará na preparação para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em novembro, no Catar.

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