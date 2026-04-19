Brasil x México: onde assistir e horário do jogo de lendas
Jogadores campeões do mundo em 1994 e 2002 estão confirmados
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Brasil e México farão um confronto de lendas históricas dos dois países neste domingo (19), às 20h (de Brasília), em um jogo festivo. A partida no Estádio Azteca integra o calendário de preparação da Cidade do México para a próxima Copa do Mundo. O jogo será transmitido em tv aberta pela Xports.
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O duelo também representa o primeiro compromisso do time de lendas da Seleção Brasileira, projeto criado para valorizar a memória do futebol nacional e promover reencontros marcantes com grandes nomes do esporte.
Ficha do jogo
O confronto tem peso simbólico para o Brasil, que retorna ao palco do tricampeonato conquistado na Copa do Mundo de 1970. Também por isso, o ex-atacante Jairzinho, peça fundamental naquela campanha, anotando sete gols em seis partidas, será o técnico do Brasil.
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Entre os brasileiros confirmados estão Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Júlio César, Maicon, Lúcio, Aldair, Edmílson, Gilberto Silva, Juninho Paulista, Müller, Paulo Sérgio, Edílson, Anderson Polga, Giovani, Amaral, Djalminha e Gomes.
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Pelo lado mexicano, Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez, Miguel Layún e Andrés Guardado, todos com trajetória marcante na seleção local.
O estádio Azteca, que já sediou duas finais de Copa do Mundo, em 1970 e em 1986, será palco da partida de abertura da Copa do Mundo-2026, e sediará, ao todo, cinco jogos no Mundial.
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