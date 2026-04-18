Lesão de Estêvão pelo Chelsea preocupa brasileiros: 'Cada vez mais'

O jovem Estêvão saiu lesionado no duelo entre Chelsea e Manchester United, na tarde deste sábado (18), pela Premier League. Nas redes sociais, torcedores brasileiros se preocuparam muito com a cena e se manifestaram.

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O lance ocorreu logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque fulminante do Chelsea, Estêvão disparou em velocidade e, mesmo após um pequeno tropeço que desequilibrou sua corrida, demonstrou frieza para prosseguir e finalizar contra a meta dos Red Devils. No entanto, o momento de euforia durou pouco: imediatamente após o chute, o atleta colocou a mão na parte posterior da coxa direita, indicando que havia sentido algo na musculatura.

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Nas redes sociais, a cena preocupou muitos torcedores, já que o jovem é peça fundamental da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Veja os comentários abaixo:

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Estevão comemora gol do Chelsea pela Copa da Liga Inglessa. (Foto: Divulgação/ Chelsea)

Veja cena e comentários dos torcedores

Estêvão teve lesão na coxa jogando pelo Chelsea em fevereiro

Este não é o primeiro susto do atacante na atual temporada. Em fevereiro, pelo Chelsea, Estêvão sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante a partida contra o Hull City, válida pela FA Cup. Na ocasião, apesar da vitória do Chelsea por 4 a 0, o problema físico impediu a sequência do atleta e o tirou da última convocação da Seleção Brasileira, o que gera ainda mais cautela por parte do estafe do jogador e da comissão técnica brasileira agora.

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