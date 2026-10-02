Ebbsfleet United x Sholing: onde assistir, horário e escalações

Ebbsfleet United e Sholing se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Morrow Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Ebbsfleet United vem de vitória por 3 a 1 diante do Maidenhead United, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 19 de setembro.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: Morrow Stadium, Northfleet, Kent

Fase: classificatória da 3ª rodada

O Sholing vem de vitória por 1 a 0 contra o Tiverton Town, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, em 19 de setembro.

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Onde assistir