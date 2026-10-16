Eastleigh x Brentwood Town: onde assistir, horário e escalações

Eastleigh e Brentwood Town se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Silverlake Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Eastleigh recebe o Brentwood Town no Silverlake Stadium, em Eastleigh, Hampshire, para a disputa da 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Silverlake Stadium, Eastleigh, Hampshire

Fase: 4ª rodada classificatória

O Brentwood Town vem de vitória por 3 a 1 diante do Dagenham & Redbridge, em casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

Onde assistir