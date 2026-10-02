Dorking Wanderers x Chatham Town: onde assistir, horário e escalações
Dorking Wanderers x Chatham Town: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:26
Dorking Wanderers e Chatham Town se enfrentam nesta 3 de outubro, às 11h no Meadowbank Stadium, pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Dorking Wanderers vem de vitória por 5 a 4 diante do Southall, em casa, pela FA Cup, em 22 de setembro. Antes, empatou em 2 a 2 contra o mesmo Southall, fora de casa, em 20 de setembro, também pela FA Cup.
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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de Outubro de 2026, às 11h
Local: Meadowbank Stadium, Dorking, Surrey
Fase: Classificatória da 3ª rodada
Chatham Town vem de vitória por 1 a 0 contra o Slough Town, fora de casa, pela FA Cup, em 19 de setembro.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Meadowbank Stadium, Dorking, Surrey
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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