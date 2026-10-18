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Dolomiti Bellunesi x Trento: onde assistir, horário e escalações

Dolomiti Bellunesi x Trento: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 04:02
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Serie C1 2026/2027 - Dolomiti Bellunesi x Trento
Onde assistir ao vivo a partida entre Dolomiti Bellunesi e Trento pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Dolomiti Bellunesi e Trento se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 15h30, no Stadio Zugni Tauro, em Feltre, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Dolomiti Bellunesi vem de duas derrotas consecutivas na Serie C1: 2 a 0 para o Desenzano fora de casa e 2 a 1 para o Novara em casa, mostrando dificuldades recentes na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Zugni Tauro, Feltre
Rodada: 10
Fase: Girone A

Já o Trento vem de vitória por 1 a 0 sobre o Folgore Caratese em casa e de empate fora contra o Alcione Milano por 2 a 2, apresentando resultados positivos nas últimas partidas da Serie C1.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 19 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Zugni Tauro, Feltre
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; N. Trabucchi, N. Lewis, D. Mondonico e M. Saccani; T. Cossalter, L. Montenegro e R. Ba; L. Clemenza, M. Kowalski e E. Toçi.

Trento
Técnico: L. Tabbiani
S. Barlocco; R. D'Intino, F. Benassai, S. Kassama e M. Maffei; G. Benedetti, M. Fossati e C. Aucelli; M. Ladisa, J. Molina e A. Sodero.

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