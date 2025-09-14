Davis: João Fonseca e Tsitsipas fazem duelo decisivo; onde assistir

Após as vitórias deste sábado, João Fonseca, de 19 anos e 42º do mundo, e Stefanos Tsitsipas, de 27 e 27º, fazem duelo inédito neste domingo (14), em Atenas, pela Copa Davis. O número 1 do Brasil e o grego se enfrentam logo após a partida de duplas, que abre a programação deste domingo e começa às 11h (de Brasília). A Cazé TV e o Sporty Net transmitem os jogos ao vivo.

No sábado, o número 1 do Brasil teve trabalho, mas despachou Stefano Sakellaridis (286º), por 7/5 e 6/3. Já Tsitsipas venceu com facilidade Thiago Wild (146º), por 6/2 e 6/1.

O triunfo sobre o número 2 da Grécia foi o terceiro do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, em cinco jogos na Davis. Ano passado, João Fonseca estreou na competição perdendo para o italiano Matteo Berrettini, fora de casa, por 6/1 e 7/6. E, também como visitante, derrotou o holandês Botic Van De Zandschulp (6/4 e 7/6) e o belga Raphael Collignon (6/3, 6/7 e 6/3). Em 2025, o brasileiro perdeu para o francês Ugo Humbert, por 7/5 e 6/3, em Orleans, fora de casa.

Tsitsipas, por sua vez, chegou à 13ª vitória em 14 jogos de simples, pela competição.

Nesta quinta, o principal tenista grego, ex-número 3 do mundo e atual 27, dono de 12 títulos de ATP, não poupou elogios a João Fonseca:



- Tem se destacado bastante, cresceu muito no ranking, é um garoto que aprendeu demais jogando contra bons jogadores nos últimos meses. Ele tem muito futuro no tênis, mas isso não nos impede como time. Acredito que temos espaço como equipe para trabalharmos juntos, encontrarmos soluções para superarmos tanto a experiência do Marcelo Melo (nas duplas) e também a juventude de João Fonseca, que ainda tem muita energia. Ele joga um estilo de tênis muito livre, me lembra um pouco de mim mesmo quando entrei no circuito. Ele tem algumas características que reconheço e posso entender o mindset de um jogador mais novo.

Rival de João Fonseca também joga duplas

Aliás, o principal tenista grego (ex-top 3) também estará em quadra nas duplas: ao lado do irmão, Petros, mede forças com Marcelo Melo e Rafael Matos. O país que vencer as duplas estará a um triunfo de avançar aos Qualifiers do Grupo Mundial de 2026. Por isso, a partida entre João Fonseca e Tsitsipas pode decidir o confronto na capital grega.

Caso o duelo entre os dois melhores tenistas do Brasil e da Grécia não defina o vencedor do confronto, Wild e Sakellaridis farão o quinto e decisivo duelo.



FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Stefanos Tsitsipas - Copa Davis

📆 Data e horário: Domingo, 14 de setembro, em torno das 12h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Atenas, Grécia

📺 Onde assistir: Cazé TV e Sporty Net















