João Fonseca abre duelo contra a Grécia pela Davis; acompanhe

Neste sábado, João Fonseca, número 1 do Brasil e 42º do mundo, abre o confronto contra a Grécia, em Atenas, pela Copa Davis. O adversário, em confronto inédito, é Stefanos Sakellaridis, de 20 anos, que subiu 29 posições no ranking na última segunda-feira e, ainda assim, ocupa a 286ª colocação. Em seguida, o anfitrião Stefanos Tsitsipas encara o paranaense Thiago Wild (146º)

João Fonseca começou a partida salvando um break point. Dois games depois, o brasileiro salvou outro break. Sem quebras, o tenista carioca sacou e fez 4/3.

Em jogos de ATP na carreira, sem contar os Challengers, Sakellaridis soma apenas três vitórias em seis partidas.



Neste ano, são apenas duas vitórias em torneios desse nível, ambas pela Davis, mas diante de adversários de rankings ainda mais baixos: contra os egípcios Mohamed Safwat (460º), por 6/4, 3/6 e 6/2, e Karim Mohamed Maamon (882º), por 6/1 e 6/2. As duas partidas também aconteceram em Atenas, em fevereiro. Naquela semana, o anfitrião era o 472º do ranking.

De lá pra cá, o maior feito de Sakellaridis foi ter vencido dois torneios ITF's (abaixo dos Challengers). O primeiro foi Monastir, na Tunísia, no mesmo mês. Na ocasião, o título veio com vitória sobre o italiano Fabrizio Andaloro, apenas o 616º do mundo, naquela semana, por 5/7, 7/6 e 6/0.

Derrota para compatriota de João Fonseca em Challenger

Em torneios Challengers, em 2025, uma das derrotas do número 2 da Grécia foi para o paranaense Thiago Wild, nas quartas de final de Modena, na Itália, no saibro: 6/3, 6/7 e 7/6, no início de julho.

Contra João Fonseca, o jovem grego fará duelo inédito neste final de semana, pela Davis. O confronto contra Tsitsipas também será o primeiro entre o número 1 do Brasil e o principal tenista da Grécia na carreira.

Além de João Fonseca e Wild nas simples, o Brasil conta com Marcelo Melo e Rafael Matos, campeões do Rio Open e de Winston Salem, nas duplas. Tudo indica que Tsitsipas e o irmão, Petros, farão a dupla grega no confronto diante da equipe do capitão Jaime Oncins.

Grego Stefanos Sakellaridis e o troféu do ITF de Monastir (Reprodução)





