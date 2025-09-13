SP Open tem final inusitada após elimiação das favoritas

A final do simples do SP Open acontece neste domigo (14) entre a idonésia Janice Tjen, número 130 o ranking, e a francesa Tiantsoa Rakotomanga, número 214. O torneio foi marcado pela eliminação precoce da tenista da casa, Bia Haddad, e também das atletas melhores rankeadas.

Para chegar à final, Janice Tjen eliminou a francesa Francesca Jones, 85ª do ranking, por 2 sets a 0 (7/6 e 6/3). Do outro lado da chave, a tenista Tiantsoa Rakotomanga (214ª) superou a mexicana Renata Zarazúa (79ª) por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).

A brasileira Bia Haddad é a tenista mais bem rankeada da competição, na 27° posição, mas acabou sendo elimiada pela mexicana por 2 sets a 0 na última sexta-feira (12).

Janice Tjen é finalista do SP Open (Foto: JOAO PIRES)

Tjen enaltece torcida brasileira

Após vencer a semifinal, a tenista Janice Tjen foi questionada sobre o comportamento dos brasileiros na arquibancada e como é a atmosfera dos jogos.

— É incrível. Para ser honesta, acho que estou adorando a torcida. Mesmo quando estou jogando contra brasileiras, eu entendo, que eles vão apoiar as jogadoras do Brasil. Eu não tenho a oportunidade de vivenciar esse tipo de torcida com muita frequência e acho que é uma atmosfera muito boa para se estar. É um privilégio, obviamente, poder jogar na frente dessas multidões. As pessoas daqui são muito apaixonadas, muito entusiasmadas - comentou.

Rakotomonga também contou sobre a importância da torcida e que acabou criando uma relação com os brasileiros.

—Todos foram muito legais comigo. Duas garotinhas me deram um presente, então sou muito grata a elas por isso. Duas pulseiras — completou.