5° dia do SP Open é marcado por queda de favorita e ‘zebra’ completa

O quinto dia de competições do SP Open foi marcado por confrotos duros e vitórias surpreendentes. As mais bem posicionadas no raking da WTA, acabaram sendo derrotas e eliminadas do torneio. Nem Bia Haddad escapou da "zebra" nesta sexta-feira (12).

Pelas quartas de final do torneio, a tenista da Indonésia Janice Tjen, 574ª do ranking, venceu a filipina Alexandra Eala, 65ª do ranking mundial. Do mesmo lado da chave, a britânica Francesca Jones, 85ª, superou a argentina Solana Sierra, 62ª, em um confronto bastante disputado.

A número 1 do Brasil e 27ª do mundo, Bia Haddad, também não escapou. A brasileira perdeu para a mexicana Renata Zarazúa, 87ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 5/7 e 3/6. Enquanto isso, Tiantsoa Rakotomanga (214ª), superou a húngara Panna Udvardy (118ª).

Bia Haddad joga mal e cai nas quartas do SP Open (Foto: Divulgação SP Open)

Bia Haddad analisa derrota: 'Não foi um dia bom'

Após a partida, Bia Haddad avaliousua atuação em quadra, destacando falhas suas e potos positivos da mexicana.

— Hoje foi um jogo que eu fiz bem abaixo. Eu errei mais de 30 bolas, então é difícil. Quando tentei recomeçar o ponto, a bola saía; quando tive que ser sólida, eu também não fui. Também não fui agressiva como eu gostaria. Acho que hoje não foi um dia bom de trabalho. Ela (Zarazúa) também teve o mérito de conseguir ficar um pouco mais sólida que eu nos pontos longos — comentou.

Apesar da alta expectativa em torno de seu nome, a número 27° do raking mundial fez uma análise sobre sua mentalidade antes da competição.

— Não estava super confiante, mas trabalhei muito duro. Eu acho que quando a gente acredita em alguém, quando a gente acha que aquilo é possível, é natural vir uma expectativa não só minha, mas também das pessoas — comentou Bia.