Crowborough Athletic x Wimborne Town: onde assistir, horário e escalações
Crowborough Athletic x Wimborne Town: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027.
Crowborough Athletic e Wimborne Town se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Charles Century Community Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Crowborough Athletic vem de vitória por 3 a 1 diante do Hampton & Richmond, pelo replay classificatório da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. Antes disso, empatou em 3 a 3 contra o mesmo adversário, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: Charles Century Community Stadium, Crowborough, East Sussex
Fase: classificatória da 3ª rodada
O Wimborne Town vem de empate por 1 a 1 contra o Weston-super-Mare, em casa, pelo replay classificatório da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. No jogo anterior, também empatou por 1 a 1, fora de casa, contra o mesmo adversário, pela 2ª rodada classificatória.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Charles Century Community Stadium, Crowborough, East Sussex
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Tudo sobre
Onde Assistir
São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 13 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)Há 22 horas
Onde Assistir
Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!