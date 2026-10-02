Cray Wanderers x Chippenham Town: onde assistir, horário e escalações

Cray Wanderers e Chippenham Town se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Flamingo Park, London, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Cray Wanderers vem de vitória por 2 a 0 contra o Maidstone United, fora de casa, em partida válida pela FA Cup 2026/2027, na fase de replays classificatórios da 2ª rodada. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Maidstone United em casa, também pela FA Cup.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: Flamingo Park, London

Fase: Classificatória da 3ª rodada

O Chippenham Town vem de vitória por 2 a 1 contra o Yate Town, em casa, pela FA Cup 2026/2027, na fase de replays classificatórios da 2ª rodada. Antes disso, empatou em 0 a 0 com o Yate Town fora de casa, também pela FA Cup.

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Onde assistir