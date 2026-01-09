Coritiba e Londrina se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).

Como chegam os dois times?

O Coritiba estreou com derrota por 3 a 2 para o Foz do Iguaçu, em casa. A equipe Sub-20 ficou em desvantagem de dois gols, buscou a igualdade, mas levou o terceiro gol no fim.

O treinador PC de Oliveira não terá o atacante Lucas Crepaldi, que passou por cirurgia após fraturar o braço. Brayan, que marcou um dos gols na estreia, deve ser o substituto. A comissão técnica ainda estuda utilizar alguns jogadores do time principal entre os titulares.

O Londrina venceu o atual campeão Operário-PR na estreia por 2 a 0, no estádio do Café. O placar foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de João Tavares e Iago Teles.

Para o jogo, o técnico Allan Aal deve manter a mesma escalação da rodada inicial. Após a primeira rodada, o comandante elogiou que o time 'entendeu rápido demais' as ideias dele, mesmo com poucos dias de trabalho, já que substituiu Roger Silva em 30 de dezembro.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Londrina pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X LONDRINA

2ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Sábado, 10 de janeiro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande

🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori

🖥️ Quarto árbitro: Eduarda Marcos

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: PC de Oliveira)

Benassi; Felipe Guimarães, Guilherme Aquino, João Pedro e Lucas Taverna; Vitor Tissi, Diogo Batista, Matheus Dias e Jean Gabriel; Lucas Crepaldi e Thiago Azaf.

LONDRINA (Técnico: Allan Aal)

Maurício Kozlinski; Maurício Mucuri, Wallace, Yago Lincoln e Rafael Monteiro; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Vitinho Mota, Bruno Santos e Iago Teles.