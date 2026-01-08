Coritiba perde do Meia Noite-SP e é eliminado da Copinha; veja os gols
Coxa sofre a segunda derrota e fica em terceiro no Grupo 14
- Matéria
- Mais Notícias
O Coritiba perdeu do Meia Noite-SP por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (8), no estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP), pela terceira rodada do Grupo 14, da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Coritiba anuncia atacante do Fluminense como sétima contratação
Futebol Nacional08/01/2026
- Futebol Nacional
Coritiba perde para o Foz do Iguaçu na estreia do Campeonato Paranaense
Futebol Nacional07/01/2026
- Futebol Nacional
Vídeo: jogador do Coritiba fratura o antebraço em choque com o goleiro no Paranaense
Futebol Nacional07/01/2026
Com o resultado, o Coxa terminou na terceira colocação, com 3 pontos, e foi eliminado na primeira fase. Ponte Preta, com 9 pontos e 100% de aproveitamento, e o Meia Noite-SP, com 4 pontos, se classificaram para a fase mata-mata, enquanto o Real-RR ficou na lanterna com 1 ponto.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Coritiba iniciou melhor o jogo e jogou no campo adversário, mesmo com a vantagem do empate para se classificar. O time alviverde chegava com certo perigo na bola aérea, mas quase abriu o placar com Luiz Felipe, em chute de dentro da área que acertou a trave.
O Meia Noite-SP não conseguia criar jogadas, mas foi eficiente na primeira chegada. Aos 34, após cobrança de escanteio pela direita, João Cristiano subiu na primeira trave e desviou de cabeça para abrir o placar. 1x0. No fim, o Coxa . Após falta cobrada pela esquerda, Gabriel Ibson cabeceou firme, mas a chance do empate parou no poste esquerdo da meta.
Na volta do intervalo, a equipe da casa ampliou logo no começo. Com 3, Marcos Vinicius avançou no contra-ataque e tocou na saída do goleiro Santiago. 2x0.
Atrás do placar, o Coritiba precisava da igualdade para avançar e só assustou depois dos 30 minutos. Guilherme Porto, de falta, obrigou Eduardo a fazer boa defesa, enquanto Alisson Gabriel, livre no meio da área, cabeceou rente à trave. Em vantagem, o Meia Noite-SP conseguiu controlar o ímpeto alviverde e não sofreu pressão até o apito final, além de ter duas chances não aproveitadas de fazer o terceiro.
Coritiba na Copinha
O Coritiba encerrou a Copinha de 2026 com uma vitória e duas derrotas. O Coxa estreou com revés por 4 a 2 para a Ponte Preta, goleou o Real-RR por 9 a 0 e perdeu do Meia Noite-SP por 2 a 0.
O time paulista espera o primeiro colocado do Grupo 13 para enfrentar na segunda fase. Francana-SP e Cruzeiro dividem a liderança, com seis pontos, e se enfrentam na sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília). A Ponte Preta encara o segundo colocado.
✅ FICHA TÉCNICA
MEIA NOITE-SP 2X0 CORITIBA
COPINHA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: Quinta-feira, 8 de janeiro, às 15h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP)
🥅 Gols: João Cristiano 34/1ºT e Marcos Vinicius 3/2ºT (Meia Noite-SP)
🟨 Cartões amareloso: Francis Campos, João Cristiano, Cauã Rirsch e Eduardo (Meia Noite-SP); Diego Alves, Pedro Marques (Coritiba)
🟥 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Bruno Facundini
🚩 Assistentes: Gabriel Alexandre Tostes Fleming e Raffael Arderi
🖥️ Quarto árbitro: Lucas Bovi Baptistella
⚽ESCALAÇÕES
MEIA NOITE-SP (Técnico: Francis Campos)
Eduardo Monteiro; Kauã Borges, Agnaldo (Vitor Hugo), Valter Gabriel e Cauã Rirsch; Alessandro Marques, Victor Michel, Edu Bernandes (Eglaudio) e Bruno Medeiros (Adriano); João Cristiano e Marcos Vinicius (Pedro Henrique).
CORITIBA (Técnico: Renan Tavares)
Santiago; Luiz Felipe (Alisson Gabriel), Ruan Matheus, Gabriel Ibson e Pedro Pane (Richard); Lucas Ian, Diego Alves (Dalla Corte) e Guilherme Porto; Pedro Marques, Fellipe Mendes (Ruan Campos) e Rafael Delfes (Kauã Matheus).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias