Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira (25), o Grêmio recebe o Atlético às 21h30 na Arena do Grêmio, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Ficha do jogo GRE CAM 4° rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quarta-feira 25 de fevereiro às 21h30 (horário de Brasília) Local Arena do Grêmio (Porto Alegre) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Como chegam as equipes?

O Grêmio chega embalado após garantir vaga na final do Campeonato Gaúcho ao vencer o Juventude nos pênaltis, pela semifinal. Na decisão, o Tricolor terá pela frente o clássico contra o Internacional.

Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha foi derrotada na última rodada pelo São Paulo por 2 a 0, no Morumbi. Com uma vitória e duas derrotas em três partidas, ocupa a 13ª colocação, com três pontos.

O Atlético, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o América no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O Galo vencia até os acréscimos, mas acabou sofrendo o empate. A partida de volta será disputada no próximo domingo (1º).

No Brasileirão, o Alvinegro ainda busca sua primeira vitória. A equipe soma dois empates e uma derrota. Na rodada mais recente, ficou no 3 a 3 com o Remo, na Arena MRV, resultado que culminou na demissão do técnico Jorge Sampaoli. Para o seu lugar, o clube contratou o argentino Eduardo Domínguez, que acompanhará a partida contra o Grêmio, mas ainda não comandará a equipe à beira do campo.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Grêmio x Atlético-MG

⚽ Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Dodi); Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu.

Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)

Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu e Hulk