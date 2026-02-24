menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se encontram nesta quarta-feira

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
18:49
Jogo vale pela quarta rodada do Brasileirão (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraJogo vale pela quarta rodada do Brasileirão (Foto: Arte/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Coritiba e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva da Amazon Prime. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Aposte na vitória do São Paulo sobre o Palmeiras na semifinal do Paulistão!

Ficha do jogo

Coritiba-escudo-onde-assistir
COR
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
quarta rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local
Couto Pereira, Curitiba, Paraná
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Onde assistir
Não definido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Coxa tem uma derrota, um empate e uma vitória, com quatro pontos somados na competição. A equipe vem de uma eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, para o Operário, nos pênaltis. Enquanto isso, o Tricolor chega em um contexto completamente diferente.

Embalado, se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista no final de semana, após eliminar o Bragantino. No final de semana, enfrenta o Palmeiras. No Brasileirão, está invicto, com sete pontos e na liderança.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo tem baixa e dúvida na zaga para semifinal do Paulistão contra o Palmeiras

Tricolor é vice-líder na tabela (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>
Tricolor é vice-líder na tabela (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>

Confira as informações da partida entre Palmeiras e Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X SÃO PAULO
4ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba, Paraná
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

continua após a publicidade

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Maik, Doria, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antonio; Lucas, Luciano e Tapia.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias