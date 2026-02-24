Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se encontram nesta quarta-feira
Coritiba e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva da Amazon Prime. ➡️ Clique aqui para assistir no Prime Video.
Ficha do jogo
O Coxa tem uma derrota, um empate e uma vitória, com quatro pontos somados na competição. A equipe vem de uma eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, para o Operário, nos pênaltis. Enquanto isso, o Tricolor chega em um contexto completamente diferente.
Embalado, se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista no final de semana, após eliminar o Bragantino. No final de semana, enfrenta o Palmeiras. No Brasileirão, está invicto, com sete pontos e na liderança.
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X SÃO PAULO
4ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba, Paraná
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Maik, Doria, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antonio; Lucas, Luciano e Tapia.
