BET7K cadastro: como abrir conta com bônus

Faça seu cadastro na BET7K pelo seu dispositivo móvel favorito ou pelo computador







Publicada em 22/05/2024

O BET7K cadastro é rápido e seguro de se fazer. Além disso, por meio desse registro, novos jogadores podem receber uma promoção de boas-vindas, a partir do uso do código de cupom BET7K. Neste guia, apresentamos todas as etapas necessárias para abrir uma conta e criar apostas online na plataforma.

Ademais, também explicaremos como funcionam os principais serviços e recursos desse site de apostas online e cassino. Ou seja, do passo a passo para abrir uma conta, passando por uma análise dos mercados de apostas e sobre como fazer suas bets usando um dispositivo móvel, você encontra aqui uma revisão completa sobre a BET7K Brasil.

Passo a passo: como abrir uma conta na BET7K

Para começar a usar os serviços dessa plataforma, é preciso ter um BET7K login criado. E para isso, você precisa concluir o processo de seu BET7K cadastro.

Essa etapa é bastante semelhante a de outras casas de apostas esportivas, então você não deve ter dificuldade. Mas de um jeito ou de outro, não precisa se preocupar, pois preparamos este passo a passo para lhe ajudar:

1- Primeiro, acesse o site da BET7K e clique na opção “Registre-se”;

2- Após isso, preencha o formulário de registro com os dados solicitados. No caso, é preciso inserir o seu nome, senha, CPF, e telefone;

3- Depois, aceite os termos e condições do BET7K cadastro e clique em “Criar Conta”;

4- Por fim, você será redirecionado a uma página onde terá que colocar um e-mail e criar seu “nome de usuário”.

Feito isso, o seu BET7K cadastro já estará criado e você poderá fazer um primeiro depósito. Além disso, como é comum a muitos operadores, a BET7K também possibilita inserir um código promocional durante o cadastro.

Portanto, se você tiver um código de cupom BET7K, você pode inseri-lo.

Como fazer login na BET7K?

Agora que você já realizou o seu BET7K cadastro, já é possível fazer um BET7K login na plataforma. E para fazê-lo, basta repetir os passos a seguir:

1- Acesse a BET7K e clique na opção “Entrar”, também localizada no canto superior direito da tela;

2- Depois, digite o seu e-mail (ou nome de usuário) e a sua senha;

3- Feito isso, clique novamente em “Entrar” para concluir o seu BET7K login.

Cadastre-se no mobile da BET7K

Se você prefere apostar através de seu celular, saiba que também é possível fazer seu BET7K cadastro pelo mobile. E o processo para fazê-lo é bastante similar ao da versão para PC, como verá neste passo a passo:

1- Primeiramente, abra seu navegador móvel, entre site da BET7K e clique na opção “Registre-se”;

2- Depois, preencha o formulário de registro com os mesmos dados solicitados no cadastro pelo PC;

3- Feito isso, aceite os termos e condições do BET7K cadastro e clique em “Criar Conta”;

4- Terminando, você será redirecionado a uma página onde terá que colocar um e-mail e criar seu “nome de usuário”.

Agora você já terá um login para BET7K entrar na sua conta. E lembre-se de guardar essas informações em um local seguro.

Existe um BET7K app? Como fazer o download do BET7K apk?

Algumas pessoas preferem fazer apostas online através de um celular, ao invés de um computador. No entanto, esta plataforma não disponibilidade um aplicativo nativo. E é por esse motivo que a versão mobile do site da BET7K foi criada.

Basicamente, ela é uma versão otimizada do site da BET7K, criada para rodar em sistemas Android e IOS. O objetivo dessa versão é possibilitar o acesso dos usuários de dispositivos móveis e fornecer notificações nativas.

Embora não exista um BET7K apk, você encontrar outas solução de apostas na nossa seleção dos melhores apps de apostas do Brasil.

Termos e Condições

Antes de realizar o seu BET7K cadastro, é importante que você leia e concorde com os termos e condições do operador. Afinal, são os termos e condições estipulam as regras, os direitos e os deveres dos clientes e do operador.

Eles ficam disponíveis para qualquer pessoa acessar, podendo ser encontrados no rodapé da BET7K apostas esportivas. Dito isso, alguns dos termos e condições mais importantes para abrir uma conta determinam que:

Você precisa ter pelo menos 18 anos para criar um BET7K cadastro e fazer apostas online;

Você deve fornecer dados verdadeiros e atualizados no seu cadastro BET7K, e mantê-los atualizados sempre que houver alguma alteração;

É preciso verificar a sua identidade e a sua conta antes de fazer o seu primeiro saque no BET7K, enviando os documentos solicitados pelo site;

Você é responsável pelo uso da sua conta e da sua senha, devendo mantê-las em segredo e não compartilhá-las com ninguém;

É possível ter apenas uma conta no BET7K, não podendo usar a conta de outra pessoa ou permitir que outra pessoa use a sua conta.

Visite o site da BET7K para conhecer um amplo mercado de apostas esportivas e jogos de cassino | Crédito: Reprodução / BET7K

Bônus de boas-vindas na BET7K

Uma das vantagens de fazer um BET7K cadastro, é que você se torna elegível para participar do bônus de boas-vindas da empresa. Bônus esse que dobra o seu primeiro depósito até o valor de R$7.000 para jogar no cassino online.

Para recebê-lo você precisa criar uma conta nova e depositar no mínimo R$5 nela. Feito isso, você receberá um bônus equivalente a 100% do valor de seu depósito.

Contudo, para sacar o valor do bônus, é preciso cumprir com os requisitos de apostas do mesmo. E nesse caso, será preciso realizar um total de 750 rodadas no cassino e apostar 150 vezes o valor do bônus.

Como apostar na BET7K

Após a criação do seu BET7K cadastro e da realização de seu primeiro depósito, já é possível fazer apostas esportivas. Por isso, nós também preparamos uma explicação para ajudá-lo a fazer suas primeiras apostas na plataforma.

Como fazer uma aposta simples na BET7K

As apostas simples são o tipo mais comum e fácil de fazer uma aposta. Nela você aposta em um único evento e resultado. Um exemplo disso, seria apostar em qual time vencerá uma determinada partida. E para fazer apostas esportivas simples na BET7K, você precisa:

1- Primeiro, entrar na sua conta da BET7K e escolher o esporte, o evento e o mercado no qual deseja apostar;

2- Depois, clique na odd que você quer apostar e ela será adicionada ao seu cupom de aposta;

3- Então, digite o valor que você quer apostar no campo “Aposta”;

4- Feito isso, clique em “Apostar” para confirmar a sua aposta.

Como fazer uma aposta combinada na BET7K

Já as apostas combinadas são um pouco mais complexas e recomendadas para apostadores experientes. Ela consiste em agrupar múltiplas seleções em um único bilhete, aumentando consideravelmente o potencial de retorno.

Contudo, é preciso acertar todos os resultados de sua aposta. E para colocar apostas combinadas na BET7K é necessário:

1- Selecionar os esportes e eventos nos quais você quer apostar na BET7K;

2- Clicar nas diferentes odds que você quer apostar (até 20), para adicioná-las ao seu cupom de apostas;

3- Depois, digite o valor que você quer apostar no campo “Aposta” e verifique o seu potencial retorno no campo “Retorno possível”;

4- Por fim, clique em “Apostar” para confirmar a sua aposta combinada.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

A BET7K não é conhecida por possuir uma grande variedade de métodos de pagamento. Na verdade, ela só possui uma opção para depósitos e saques que é o Pix. Isso acontece, pois ela é uma plataforma focada exclusivamente no público brasileiro.

Contudo, isso também significa que os depósitos e saques são bastante rápidos e simples. Veja como realizar depósitos e saques na BET7K.

Depósitos:

1- Primeiro, entre na sua conta BET7K e clique “Depositar”;

2- Feito isso, selecione o método de pagamento. O Pix, no caso;

3- Depois, cadastre as informações necessárias para poder utilizá-lo na plataforma;

4- Feito isso, selecione o valor que deseja depositar e faça o seu Pix;

5- Aguarde o valor cair na sua conta. Processo que leva poucos minutos para acontecer.

Passo a passo para sacar

O procedimento para sacar também é simples, podendo ser feito rapidamente, Veja as etapas para solicitar saques:

1- Primeiramente, acesse sua conta na BET7K e clique na opção “Sacar”;

2- Caso não tenha concluído o cadastro da sua conta, faça-o agora;

3- Feito isso, selecione o valor mínimo para sacar e confirme a operação;

4- Por fim, aguarde o procedimento ser processado para o valor ser enviado para sua conta.

No BET7K casino é possível encontrar jogos populares, como Aviator e Sweet Bonanza | Crédito: Parceiros Lance

A BET7K é confiável? Entenda por que você poderia se cadastrar

É normal que você se preocupe quanto a sua segurança ao utilizar serviços na internet. Ainda mais quando é necessário inserir os seus dados pessoais e enviar saldo nesse serviço em questão.

Mas fique tranquilo, pois a BET7K é uma casa de apostas esportivas que opera de forma legalizada e segura. Dizemos isso com base em alguns fatores como:

1- A presença de uma licença Curaçao eGaming;

2- O uso de tecnologias de criptografia de dados e certificado SSL;

3- Termos e condições transparentes;

4- A presença de um serviço de suporte ao cliente.

Atendimento ao cliente: SAC BET7K

Caso você se depare com algum problema dúvida durante o seu BET7K cadastro, procure acionar o seu atendimento ao cliente. No momento, o suporte da BET7K apostas esportivas está disponível mediante um chat ao vivo e um e-mail. Veja como acessá-los e sua disponibilidade:

Chat ao vivo : essa opção fica disponível 24 horas por dia. Basta abrir o menu e clicar em “Suporte ao vivo” para acionar o chat.

: essa opção fica disponível 24 horas por dia. Basta abrir o menu e clicar em “Suporte ao vivo” para acionar o chat. E-mail de suporte: no rodapé da página, você poderá encontrar o endereço e-mail de e-mail do suporte. Assim, basta enviar uma mensagem para ele e aguardar uma resposta de seus agentes.

Em termos de velocidade de atendimento, o chat ao vivo é consideravelmente mais rápido. Contudo, o e-mail pode ser uma opção melhor, para algumas questões que envolvam envio de documentos.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Aqui nesta seção, nós destacamos algumas das dúvidas mais frequentes que não foram abordadas ao longo deste guia. Então, não deixe de conferi-las e nem as suas respectivas respostas.

A BET7K tem um código de cupom?

Sim, a BET7K também oferece a possibilidade de seus novos usuários utilizarem um código de cupom BET7K em sua plataforma. E para saber mais sobre isso, acesse a página de cupons para resgatar o seu.

A BET7K possui um programa de fidelidade?

Até o momento não há informações sobre um programa de fidelidade na BET7K apostas esportivas. Contudo, a casa de apostas online possui um bônus de recomendação para quem deseja convidar seus amigos e ganhar prêmios.

A BET7K tem um aplicativo?

Não, a plataforma de apostas online BET7K não possui um aplicativo móvel. Por outro lado, existe a versão mobile do site disponível tanto para dispositivos Android, quanto para iOS, podendo ser acessado via navegador, ao entrar no site oficial da plataforma.

A BET7K é seguro?

Os principais fatores que indicam se um site de apostas esportivas é seguro, são a criptografia e a sua licença. E como a BET7K é uma casa de apostas esportiva licenciada por Curaçao, ela cumpre todos os regulamentos necessários. Isso inclui a criptografia e a proteção de dados.

A BET7K é legal no Brasil?

A resposta é sim, a BET7K é legal no Brasil. Isso em vista que não há nenhuma lei que proíba os brasileiros de apostarem em sites de apostas esportivas. Desde que eles operem de forma legal e segura, sobre a jurisdição de uma licença de apostas reconhecida.