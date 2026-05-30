menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Remo x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se encaram em Belém

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 30/05/2026
11:29
Favorite o Lance! no Google
Equipes se enfrentam no Mangueirão (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraEquipes se enfrentam no Mangueirão (Foto: Arte/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Remo e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 31 de maio, às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. Clique para assistir no Premiere!

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Remo-escudo-onde-assistir
REM
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
18ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 31 de maio, 20h30 (de Brasília)
Local
estádio do Mangueirão
Árbitro
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes
Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
Var
Philip Georg Bennett (RJ)
Onde assistir

Como chegam Remo e São Paulo?

O Remo, que subiu para a Série A ano passado, vive um momento delicado na competição. A equipe está em penúltimo na tabela, com apenas 15 pontos, vindo de uma derrota contra o Athletico-PR. Com Léo Condé no comando, não terá Jajá, que cumpre suspensão após expulsão no último jogo.

Do lado tricolor, o São Paulo chega embalado após se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana e encerrar um jejum de oito jogos sem vitórias, busca um resultado positivo para ir para a pausa da Copa do Mundo tranquilo na tabela do Brasileirão. O time está em sétimo, com 25 pontos.

continua após a publicidade
São Paulo encerrou jejum sem vitórias (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
São Paulo encerrou jejum sem vitórias (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Veja mais sobre Remo x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA
REMO X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Pará
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Remo (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Vitor Bueno e Yago Pikachu; Aleg Manga e Gabriel Poveda.

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antonio e Artur; Tapia, Ferreira e Calleri.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias