Remo x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se encaram em Belém
Remo e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 31 de maio, às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. Clique para assistir no Premiere!
Ficha do jogo
Como chegam Remo e São Paulo?
O Remo, que subiu para a Série A ano passado, vive um momento delicado na competição. A equipe está em penúltimo na tabela, com apenas 15 pontos, vindo de uma derrota contra o Athletico-PR. Com Léo Condé no comando, não terá Jajá, que cumpre suspensão após expulsão no último jogo.
Do lado tricolor, o São Paulo chega embalado após se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana e encerrar um jejum de oito jogos sem vitórias, busca um resultado positivo para ir para a pausa da Copa do Mundo tranquilo na tabela do Brasileirão. O time está em sétimo, com 25 pontos.
✅ FICHA TÉCNICA
REMO X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Pará
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Vitor Bueno e Yago Pikachu; Aleg Manga e Gabriel Poveda.
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antonio e Artur; Tapia, Ferreira e Calleri.
