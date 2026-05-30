Vasco x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do Prime Video (streaming). Clique aqui para assistir ao jogo.

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O Vasco ocupa atualmente a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira fora da zona de rebaixamento, após derrotas nas duas últimas partidas da competição. PH, Puma Rodríguez e Hinestroza seguem sob os cuidados do departamento médico e serão desfalques.

Ficha do jogo VAS ATL BRASILEIRÃO 18ª - Rodada Data e Hora domingo, 31 de maio, às 16h (de Brasília) Local São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, apenas um ponto à frente do Vasco. Convocado pela seleção do Paraguai para a disputa da Copa do Mundo, o zagueiro Junior Alonso não estará à disposição da comissão técnica.

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Vasco encara o Atlético-MG neste domingo, pelo Brasileirão; veja detalhes de onde assistir ao jogo<em> </em>(Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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Confira onde assistir e prováveis escalações da partida entre Vasco e Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Prováveis escalações

VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e David (Nuno Moreira).

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alexsander, Alan Franco e Bernard; Alan Minda, Cuello e Cassierra.

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