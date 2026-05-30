Vasco x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário
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Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão do Prime Video (streaming). Clique aqui para assistir ao jogo.
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O Vasco ocupa atualmente a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira fora da zona de rebaixamento, após derrotas nas duas últimas partidas da competição. PH, Puma Rodríguez e Hinestroza seguem sob os cuidados do departamento médico e serão desfalques.
Ficha do jogo
O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, apenas um ponto à frente do Vasco. Convocado pela seleção do Paraguai para a disputa da Copa do Mundo, o zagueiro Junior Alonso não estará à disposição da comissão técnica.
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Confira onde assistir e prováveis escalações da partida entre Vasco e Atlético-MG
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
Prováveis escalações
VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e David (Nuno Moreira).
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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Alexsander, Alan Franco e Bernard; Alan Minda, Cuello e Cassierra.
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