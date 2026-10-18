Cittadella x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações
Cittadella x Arzignano Valchiampo: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Cittadella e Arzignano Valchiampo se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 15h30, no Stadio Pier Cesare Tombolato, em Cittadella, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Cittadella vem de vitória fora de casa contra o Novara por 2 a 0, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes disso, a equipe perdeu em casa para o Albinoleffe por 2 a 1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Rodada: 10
Fase: Girone A
O Arzignano Valchiampo vem de vitória em casa contra a Juventus II por 2 a 1, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes disso, empatou em casa com a Pergolettese por 2 a 2.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 19 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; F. D'Alessio, L. Paolucci e A. Barberis; G. Frisenna, M. Antonucci e D. Mensah.
Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
T. Vannucchi; A. Milillo, E. De Santis, F. Cariolato e M. Bassi; M. Moretti, C. Gatti e M. Penta; E. Lakti, M. Fosu e A. Mattioli.
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