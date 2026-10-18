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Cittadella x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Cittadella x Arzignano Valchiampo: pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 04:02
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Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Arzignano Valchiampo
Onde assistir ao vivo a partida entre Cittadella e Arzignano Valchiampo pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Cittadella e Arzignano Valchiampo se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 15h30, no Stadio Pier Cesare Tombolato, em Cittadella, pela 10ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Cittadella vem de vitória fora de casa contra o Novara por 2 a 0, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes disso, a equipe perdeu em casa para o Albinoleffe por 2 a 1.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Rodada: 10
Fase: Girone A

O Arzignano Valchiampo vem de vitória em casa contra a Juventus II por 2 a 1, pela Serie C1, em 10 de outubro. Antes disso, empatou em casa com a Pergolettese por 2 a 2.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 19 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; F. D'Alessio, L. Paolucci e A. Barberis; G. Frisenna, M. Antonucci e D. Mensah.

Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
T. Vannucchi; A. Milillo, E. De Santis, F. Cariolato e M. Bassi; M. Moretti, C. Gatti e M. Penta; E. Lakti, M. Fosu e A. Mattioli.

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