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Cittadella x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Cittadella x Albinoleffe: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Albinoleffe
Onde assistir ao vivo a partida entre Cittadella e Albinoleffe pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Cittadella e Albinoleffe se enfrentam no dia 3 de outubro, às 9h30, no Stadio Pier Cesare Tombolato, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No Grupo A da Serie C1 2026/2027, o Cittadella vem de vitória em Cittadella 3 x 0 Lecco, em 26 de setembro, e soma bons resultados recentes, incluindo vitórias contra Ospitaletto e Juventus II.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Rodada: 8
Fase: Girone A

Do outro lado, o Albinoleffe vem de empate em Albinoleffe 1 x 1 Alcione Milano, em 27 de setembro, e soma resultados variados, incluindo vitória contra Juventus II e derrota para Arzignano Valchiampo.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; F. D'Alessio, L. Paolucci e A. Barberis; G. Frisenna, J. Ekuban e M. Antonucci.

Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, M. Gusu e L. Ballo; S. Ciko, A. Mandelli e M. Agostinelli; A. Orfei, S. Sassi e J. Desogus.

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