Cittadella x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações
Cittadella x Albinoleffe: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Cittadella e Albinoleffe se enfrentam no dia 3 de outubro, às 9h30, no Stadio Pier Cesare Tombolato, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo A da Serie C1 2026/2027, o Cittadella vem de vitória em Cittadella 3 x 0 Lecco, em 26 de setembro, e soma bons resultados recentes, incluindo vitórias contra Ospitaletto e Juventus II.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Rodada: 8
Fase: Girone A
Do outro lado, o Albinoleffe vem de empate em Albinoleffe 1 x 1 Alcione Milano, em 27 de setembro, e soma resultados variados, incluindo vitória contra Juventus II e derrota para Arzignano Valchiampo.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, F. Toffanin, M. Gobbato e A. Ndrecka; F. D'Alessio, L. Paolucci e A. Barberis; G. Frisenna, J. Ekuban e M. Antonucci.
Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, M. Gusu e L. Ballo; S. Ciko, A. Mandelli e M. Agostinelli; A. Orfei, S. Sassi e J. Desogus.
Tudo sobre
Onde Assistir
São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 13 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)Há 22 horas
Onde Assistir
Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!