menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Chelsea x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso internacional

Confira as principais informações do duelo de pré-temporada

chelsea vs milan
imagem cameraChelsea x Milan: amistoso internacional (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
13:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

Chelsea e Milan terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada neste domingo (10), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING); a transmissão no Brasil é do SportyNet (YouTube).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Chelsea de Enzo Maresca 🔵⚪

O Chelsea, atual detentor do título do Mundial de Clubes, chega ao próximo compromisso após vencer o Bayer Leverkusen por 2 a 0, em amistoso de pré-temporada. A partida marcou a estreia do jovem Estêvão, que abriu o placar. O atacante João Pedro, também brasileiro, ampliou e definiu o resultado.

continua após a publicidade
Cole Palmer e Estêvão em ação pelo Chelsea pela pré-temporada (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Milan de Massimiliano Allegri 🔴⚫

O Milan, por sua vez, mantém bom desempenho na preparação para a nova temporada. A equipe italiana venceu o Liverpool por 4 a 2 e, posteriormente, aplicou uma goleada de 9 a 0 sobre o Perth Glory. O atacante Noah Okafor, ex-alvo do Flamengo, foi o principal nome da equipe nas exibições.

Ex-alvo do Flamengo, Noah Okafor comemora gol marcado pelo Milan contra o Liverpool em amistoso
Noah Okafor em ação pelo Milan contra o Liverpool em amistoso internacional (Foto: Peter Parks/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Milan
Amistoso internacional
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres;
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube).

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Lucas Bergström Jorgensen; Malo Gusto, Kobby Acheampong, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Andrey Nascimento dos Santos, Moisés Caicedo, Estêvão Willian, Cole Palmer e Leo Castledine George; Liam Delap.

🔴 Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Mike Maignan; Filippo Terracciano, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović; Samuel Chukwueze, Álex Jiménez, Christian Comotto, Warren Bondo e Pervis Estupiñán; Ruben Loftus-Cheek e Noah Okafor.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias