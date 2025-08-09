Chelsea x Milan: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso internacional
Chelsea e Milan terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada neste domingo (10), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING); a transmissão no Brasil é do SportyNet (YouTube).
Chelsea de Enzo Maresca 🔵⚪
O Chelsea, atual detentor do título do Mundial de Clubes, chega ao próximo compromisso após vencer o Bayer Leverkusen por 2 a 0, em amistoso de pré-temporada. A partida marcou a estreia do jovem Estêvão, que abriu o placar. O atacante João Pedro, também brasileiro, ampliou e definiu o resultado.
Milan de Massimiliano Allegri 🔴⚫
O Milan, por sua vez, mantém bom desempenho na preparação para a nova temporada. A equipe italiana venceu o Liverpool por 4 a 2 e, posteriormente, aplicou uma goleada de 9 a 0 sobre o Perth Glory. O atacante Noah Okafor, ex-alvo do Flamengo, foi o principal nome da equipe nas exibições.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Milan
Amistoso internacional
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 11h (de Brasília);
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres;
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Lucas Bergström Jorgensen; Malo Gusto, Kobby Acheampong, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Andrey Nascimento dos Santos, Moisés Caicedo, Estêvão Willian, Cole Palmer e Leo Castledine George; Liam Delap.
🔴 Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Mike Maignan; Filippo Terracciano, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović; Samuel Chukwueze, Álex Jiménez, Christian Comotto, Warren Bondo e Pervis Estupiñán; Ruben Loftus-Cheek e Noah Okafor.
