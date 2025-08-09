Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Cruz-Maltino volta a campo após vencer a primeira partida depois do Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto, que é válido pela 19ª rodada do Brasileirão, terá transmissão da Globo e do Premiere.
Relacionadas
➡️ Vasco faz proposta por Carlos Cuesta, do Galatasaray
➡️ De criticado a competitivo: a virada do Atlético-MG dentro de campo
Ficha do jogo
O Vasco venceu a primeira partida após a Copa do Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino eliminou o CSA na Copa do Brasil e avançou para as quartas de final da competição.
O Atlético-MG também está nas quartas de final. O Galo eliminou o maior rival do Vasco, o Flamengo, em disputa de pênaltis. O Rubro-Negro venceu a partida na Arena MRV por 1 a 0, e, com isso, o confronto foi para as penalidades.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG
Confira as informações do jogo entre Vasco x Atlético-MG:
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
19ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho, Nuno Moreira; Vegetti.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes (Scarpa); Biel (Hulk), Rony e Cuello.
- Matéria
- Mais Notícias