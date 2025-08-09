menu hamburguer
Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruz-Maltino volta a campo após vencer a primeira partida depois do Mundial

Vasco x Atlético-MG - onde assistir
imagem cameraVasco e Atlético-MG se enfrentam no Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Mirassol (SP)
Dia 09/08/2025
16:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto, que é válido pela 19ª rodada do Brasileirão, terá transmissão da Globo e do Premiere.

➡️ Vasco faz proposta por Carlos Cuesta, do Galatasaray
➡️ De criticado a competitivo: a virada do Atlético-MG dentro de campo

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Escudo-Atlético-MG
CAM
Brasileirão
19ª rodada
Data e Hora
domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília)
Local
São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir

O Vasco venceu a primeira partida após a Copa do Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino eliminou o CSA na Copa do Brasil e avançou para as quartas de final da competição.

O Atlético-MG também está nas quartas de final. O Galo eliminou o maior rival do Vasco, o Flamengo, em disputa de pênaltis. O Rubro-Negro venceu a partida na Arena MRV por 1 a 0, e, com isso, o confronto foi para as penalidades.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Vasco x Atlético-MG
Vasco levou a melhor na última vez que encontrou o Atlético-MG (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Confira as informações do jogo entre Vasco x Atlético-MG:

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG
19ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho, Nuno Moreira; Vegetti.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes (Scarpa); Biel (Hulk), Rony e Cuello.

