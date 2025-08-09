Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações de jogo pelo Brasileiro



Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno. As duas equipes vivem situações diferentes na classificação: a Raposa é vice-líder com 37 pontos, enquanto o Peixe ocupa a 15ª colocação, com 18. A partida terá transmissão da TV Record, do Premiere e da Cazé TV.



Cruzeiro x Santos CRU SAN Brasileirão 19ª rodada Data e Hora Domingo, 10 de agosto de 2025, 18h30 Local Mineirão Árbitro Wilton Pereira Sampaio Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho Onde assistir

Se estão distantes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Santos têm em comum o resultado positivo na rodada passada. A equipe celeste derrotou o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos, no domingo (3), enquanto o time santista venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, na segunda-feira (4).

Os ingressos para o jogo deste domingo (10) se esgotaram já na quarta-feira (6) à noite, e o público no Mineirão deve girar em torno de 59 mil torcedores. A presença do atacante Neymar é uma atração a mais para a torcida. O craque enfrentou o Cruzeiro seis vezes, com três vitórias, dois empates e uma derrota, mas não fez gol contra a Raposa no Mineirão.

Cruzeiro não perde para o Santos no Mineirão pelo Brasileirão há quase 10 anos

Além de buscar a liderança do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, o Cruzeiro defende uma invencibilidade de quase 10 anos. Desde 2015, a equipe mineira não perde para o Peixe, no Mineirão, pelo Brasileirão. São apenas quatro jogos, com duas vitórias da Raposa e dois empates.

O técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema para escalar a equipe, além do lateral-direito Fagner, que sofreu fratura na fíbula da perna direita, e do zagueiro João Marcelo, que se recupera de lesão no joelho direito. Assim, o Cruzeiro deve ser o mesmo que começando os jogos contra Botafogo e CRB, ambos vencidos por 2 a 0.

continua após a publicidade

No Santos, o técnico Cleber Xavier poderá contar com a volta do atacante Guilherme, recuperado de contusão no tornozelo direito. O zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, no entanto, continuam de fora, por problemas médicos.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

SANTOS (Técnico: Cleber Xavier)

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius), Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón (Gabriel Bontempo), Zé Rafael (João Schmidt) e Neymar; Rollheiser, Tiquinho Soares e Barreal.