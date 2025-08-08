Estêvão e João Pedro decidem, e Chelsea vence o Leverkusen em amistoso
Brasileiro começa como titular e decide para os Blues no amistoso
O Chelsea venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0 nesta sexta-feira (8), em Stanford Bridge, em jogo amistoso. Estreante e titular da equipe, Estêvão abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto João Pedro fechou o resultado no último lance da partida.
Chelsea x Bayer Leverkusen: como foi o jogo?
Primeiro tempo
O destaque do Chelsea na primeira etapa foi, sem dúvidas, o estreante Estêvão. O brasileiro iniciou a partida pela ponta-direita e foi muito acionado desde o início, tentando dribles e constantemente fazendo associações com Cole Palmer. A recompensa logo aos 18 minutos, aproveitando rebote de finalização do companheiro inglês no travessão.
Apesar de balançarem a rede adversária apenas uma vez, os Blues tiveram total controle da partida nos primeiros 45 minutos. Foram 14 finalizações contra apenas duas do Leverkusen, ambas de fora da área, além de 77% de posse de bola.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, Enzo Maresca promoveu mudanças na equipe, como a entrada de Pedro Neto no lugar de Cole Palmer. Com a alteração, Estêvão passou a atuar pelo setor central do campo, como armador da equipe, e seguiu participativo. Após jogada de Jamie Gittens, também estreante, pelo lado esquerdo, o brasileiro recebeu na entrada da área e bateu firme, levando perigo mais uma vez.
Com as alterações no Chelsea, o Bayer equilibrar o tempo com bola na segunda etapa, mas pouco conseguiu criar. Os Blues, por sua vez, mantiveram a intensidade até o fim e chegaram ao segundo gol no último lance do jogo. Destaque da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro entrou em campo aos 21'/2ºT e deixou o dele já aos 45', aproveitando sobra na entrada da área e batendo no canto esquerdo para dar números finais ao amistoso.
O que vem por aí?
O Chelsea volta a campo já no domingo (10), às 11h (de Brasília), e recebe o Milan para o último amistoso antes da estreia na temporada, diante do Crystal Palace, pela Premier League. Já o Bayer Leverkusen encerrou a preparação e faz a primeira partida oficial de 2025/26 na próxima sexta-feira (15), contra o Großaspach, pela primeira rodada da Copa da Alemanha.
