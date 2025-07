Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Confirmando o favoritismo, o Milan venceu o Perth Glory por 9 a 0 na manhã desta quinta-feira (31). O amistoso de pré-temporada aconteceu no HBF Park, em Perth, na Austrália.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

Sob o comando do recém-contratado Massimiliano Allegri, a equipe demonstrou ampla superioridade durante os 90 minutos de jogo e conquistou a vitória com tranquilidade, em uma atuação que mais se assemelhou a um treino coletivo.

O placar elástico de 5 a 0 já evidenciava o domínio absoluto. Os gols foram marcados por Filippo Terracciano, logo aos 3 minutos, seguido por dois tentos de Noah Okafor (23' e 27'), Christian Comotto (29') e Samuel Chukwueze (31'). O suíço, ex-alvo do Flamengo e destaque no amistoso anterior contra o Liverpool, voltou a brilhar, balançando as redes duas vezes em quatro minutos.

2️⃣ Segundo tempo

Na etapa complementar, o treinador optou por uma escalação completamente nova, promovendo a substituição dos 11 titulares. Com o placar confortável e um ambiente propício à preparação para a temporada, a equipe manteve o ritmo e seguiu marcando. Destaque para Rafael Leão, que respondeu às críticas recebidas na temporada anterior com dois tentos (46' e 85'). Samuele Ricci (58') e Yunus Musah (80') também deixaram suas marcas, selando a vitória por 9 a 0.

Este foi o terceiro amistoso disputado pelo Milan nesta pré-temporada 2025/26. A equipe estreou com uma derrota por 1 a 0 diante do Arsenal, com gol marcado por Bukayo Saka. No segundo compromisso, o time italiano conquistou uma vitória convincente por 4 a 2 sobre o Liverpool, tradicional rival e atual campeão da Premier League.

