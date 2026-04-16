Botafogo anuncia novo selo de identidade do futebol de base; veja

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (16) o novo selo de identidade para o seu futebol de base. A nomenclatura escolhida foi "Joias do Bairro", uma ressignificação de provocação utilizada por rivais que agora passa a integrar oficialmente a comunicação visual do clube nas categorias de formação.

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O apelido "bairro" sempre foi usado por torcedores adversários em tom pejorativo, em referência ao bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro de mesmo nome. Nos últimos anos, porém, a própria torcida do Botafogo passou a adotar a expressão de forma positiva nas redes sociais, chamando os jovens da base de "Joias do Bairro". O clube decidiu oficializar a mudança.

Diretor de base exalta novo ciclo e conquistas recentes

Augusto Oliveira, diretor de futebol de base do Botafogo, destacou que a mudança é parte de um processo iniciado com a chegada da SAF.

– O Botafogo vive uma nova fase nas categorias de base e esta mudança é parte de um processo que se iniciou com a chegada da SAF. É um novo ciclo repleto de conquistas, com títulos, convocações e cada vez mais atletas oriundos da base presentes na equipe principal e ajudando o Botafogo – disse Augusto.

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– A consolidação da identidade posiciona o clube como uma referência continental no que se refere ao processo de desenvolvimento dos jogadores. É uma felicidade muito grande viver este momento aqui no Botafogo e tenho certeza que esta nova fase será gloriosa – completou.

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Em 2025, a base do Botafogo conquistou títulos na categoria sub-20. Sob o comando de Rodrigo Bellão, o time foi campeão do Campeonato Carioca, da Copa Rio e da Dallas Cup.

Kauan Toledo é uma das joias da base do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Julio Gracco, diretor de comunicação do clube, afirmou que o reposicionamento vai além da parte visual.

– Com esse reposicionamento da marca nas categorias de base esperamos valorizar os nossos ativos e dar uma atenção especial a todo o trabalho transformacional que está sendo realizado. Não é só um logotipo, tem cultura, valores, pessoas, história, tradição – disse Gracco.

– As categorias de base do clube atingiram um nível de excelência que merece esse selo. As Joias estão sendo lapidadas – completou.

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