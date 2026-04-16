Botafogo evolui com mais força física e dá bons sinais a Franclim Carvalho

Franclim Carvalho optou por um time mais físico no duelo com o Racing, na última quarta-feira (15), e voltou da Argentina com mais três pontos e a liderança da Copa Sul-Americana ao vencer pelo placar de 3 a 2. Foi o primeiro triunfo do Botafogo sob o comando do técnico português.

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O Botafogo foi a campo no El Cilindro com Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. A escolha pela trinca de meio e dois pontas mais fortes já era um indicativo após o empate em casa com o Coritiba.

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Nos dois primeiros jogos, Franclim optou por um esquema com Álvaro Montoro e Santi Rodríguez como meias/pontas. Em uma ideia de perde-pressiona no campo de ataque, a dupla de estrangeiros pouco entregou nas disputas e não houve bom encaixe. No segundo tempo contra o Coxa, com Edenilson e Villalba (ponta de força), o Botafogo foi melhor e conseguiu virar, mas sofreu o empate.

Danilo fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo flui melhor contra o Racing

Apesar de sair atrás do marcador em Avellaneda, o Botafogo mostrou ótimo futebol. A trinca de meio deu mais aproximação, dinâmica nas trocas e força na marcação. Com as chegadas, junto aos extremos mais fortes, o time equilíbrio principalmente para fazer a pressão que tanto busca, brigando no ataque, e os escapes. Arthur Cabral levou a melhor na primeira, enquanto Júnior Santos virou.

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Se o corredor pelo lado esquerdo comprometeu no gol de empate do Racing já na segunda etapa, o Botafogo voltou a dar bons sinais. Danilo, que estava no banco, foi a campo no lugar de Edenilson. Allan e Medina ficaram, e a trinca rendeu. Villaba entrou na de Júnior Santos e o padrão não caiu.

Nos acréscimos, as trocas de Franclim Carvalho surtiram efeito. Jordan Barrera brigou pela esquerda, Kadir arrancou e rolou para Danilo na marca do pênalti. Gás novo, mesmo sistema e força física prevalecendo. A receita que deu certo ao Botafogo.

O Glorioso, agora, vira a chave de olho no duelo com a Chapecoense, no sábado (18), fora de casa, pelo Brasileirão. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será apenas no dia 28, contra o Independiente Petrolero (BOL), no Nilton Santos.