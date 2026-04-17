Botafogo anuncia nova fornecedora de material esportivo

O Botafogo oficializou, nesta terça-feira (14), um acordo com a Mizuno como sua nova fornecedora de material esportivo. A parceria, que foi antecipada pelo Lance!, terá duração de três anos e meio e marca o retorno da tradicional marca japonesa ao futebol brasileiro. Na quinta-feira (16), o Glorioso já havia comunicado o término do vínculo com a Reebok, que estava com o Alvinegro desde 2023.

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Reconhecida globalmente pela excelência em tecnologia e performance esportiva, a Mizuno assume o fornecimento de uniformes e equipamentos do clube carioca em um momento estratégico. A nova coleção está prevista para ser lançada até a Copa do Mundo.

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O acordo une duas instituições centenárias que destacam valores semelhantes, como tradição, inovação e respeito às próprias origens. Para John Textor, presidente da SAF do Botafogo, a parceria representa mais do que um contrato comercial.

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- Estamos honrados em receber a Mizuno como nossa nova fornecedora de material esportivo. É uma marca centenária, com história e valores que se conectam diretamente com os do Botafogo. Estamos muito entusiasmados com o que construiremos juntos e confiantes de que essa parceria renderá grandes resultados - afirmou o dirigente.

Mizuno assume como fornecedora após saída da Reebok (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

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Do lado da empresa japonesa, o diretor de marketing global, Tomohiro Ota, destacou a conexão histórica entre as marcas.

-Mizuno e Botafogo compartilham algo raro, mais de um século de história e o compromisso de honrar suas raízes. Esta parceria nos conecta a uma comunidade de identidade forte e nos permite fazer o que fazemos de melhor, entregar performance de verdade. É a união de dois legados que se mantêm vivos - disse.