Torcedores do Botafogo se animam com nova fornecedora: 'Vai subir o patamar'

Nesta sexta-feira (17), o Botafogo anunciou a Mizuno como a nova fornecedora oficial do clube. A empresa japonesa produziu um vídeo, publicado também pelo Alvinegro, onde ressaltam a tradição centenária das duas marcas. Veja como os torcedores reagiram com o anúncio.

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Mizuno é a nova fornecedora de materiais esportivos do Botafogo (Foto: Reprodução/X/Botafogo)

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Botafogo anuncia nova fornecedora esportiva

Texto de Leonardo Bessa

Reconhecida globalmente pela excelência em tecnologia e performance esportiva, a Mizuno assume o fornecimento de uniformes e equipamentos do clube carioca em um momento estratégico. A nova coleção está prevista para ser lançada até a Copa do Mundo.

O acordo une duas instituições centenárias que destacam valores semelhantes, como tradição, inovação e respeito às próprias origens. Para John Textor, presidente da SAF do Botafogo, a parceria representa mais do que um contrato comercial.

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- Estamos honrados em receber a Mizuno como nossa nova fornecedora de material esportivo. É uma marca centenária, com história e valores que se conectam diretamente com os do Botafogo. Estamos muito entusiasmados com o que construiremos juntos e confiantes de que essa parceria renderá grandes resultados - afirmou o dirigente.

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Do lado da empresa japonesa, o diretor de marketing global, Tomohiro Ota, destacou a conexão histórica entre as marcas.

-Mizuno e Botafogo compartilham algo raro, mais de um século de história e o compromisso de honrar suas raízes. Esta parceria nos conecta a uma comunidade de identidade forte e nos permite fazer o que fazemos de melhor, entregar performance de verdade. É a união de dois legados que se mantêm vivos - disse.