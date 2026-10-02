Cavese 1919 x Casertana: onde assistir, horário e escalações
Cavese 1919 x Casertana: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Cavese 1919 e Casertana se enfrentam no dia 3 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Simonetta Lamberti, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo C da Serie C1 2026/2027, o Cavese 1919 vem de vitória por 4 a 2 sobre o Savoia, em casa, na última rodada. Antes, sofreu derrotas para Potenza e Sorrento, mostrando uma campanha irregular até o momento.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni
Rodada: 8
Fase: Girone C
Do outro lado, o Casertana vem de derrota por 1 a 2 para o Catania, em casa, e empate sem gols contra o Audace Cerignola fora de casa. Na rodada anterior, venceu o Altamura por 1 a 0, demonstrando uma campanha mista no campeonato.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Cavese 1919
Técnico: C. Masitto
V. Boffelli; A. Fiordaliso, M. Peretti, T. Mannucci e F. Nunziata; T. Awua, G. Esposito e A. Diarrassouba; F. Orlando, E. Minaj e G. Fusco.
Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; F. Belli, I. Kontek, S. Oukhadda e G. Favale; M. Sandri, F. Di Tacchio e F. Vezzoni; E. Piovanello, J. Manconi e D. Castelli.
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