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Catania x Crotone: onde assistir, horário e escalações

Catania x Crotone: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Catania x Crotone
Onde assistir ao vivo a partida entre Catania e Crotone pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Catania e Crotone se enfrentam no dia 3 de outubro, às 15h30, no Stadio Angelo Massimino, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No Grupo C da Serie C1 2026/2027, o Catania vem de vitória fora de casa contra a Casertana por 2 a 1, empate em casa contra o Barletta por 0 a 0 e vitória fora contra o Picerno por 4 a 2.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Angelo Massimino, Catania
Rodada: 8
Fase: Girone C

O Crotone, por sua vez, vem de vitória em casa contra a Salernitana por 2 a 1, empate fora contra o Monopoli por 2 a 2 e derrota em casa para a Internazionale II por 0 a 2.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Angelo Massimino, Catania
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Catania
Técnico: E. Longo
A. Dini; M. Perrotta, M. Di Gennaro, M. Ierardi e E. Masciangelo; A. Vallocchia, A. Quaini e N. Cavuoti; G. Lunetta, G. Bruzzaniti e E. Cicerelli.

Crotone
Técnico: L. Greco
A. Martino; F. Groppelli, N. Armini, G. Tanco e A. Veltri; F. Grosso, F. Crapisto e K. Barcella; M. Zunno, A. Musso e M. Tordini.

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