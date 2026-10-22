Casertana x Bari: onde assistir, horário e escalações
Casertana x Bari: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Casertana e Bari se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Alberto Pinto, em Caserta, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Casertana empatou com o Sorrento por 0 a 0, fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Bari empatou com o Crotone por 0 a 0, em casa, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Casertana ocupa a 11ª colocação, enquanto o Bari está em 7º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 23 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 23 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
Rodada: 11
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; G. Favale, G. Rocchi, F. Belli e S. Oukhadda; F. Vezzoni, S. Girelli e S. Pezzella; A. Bentivegna, J. Manconi e D. Castelli.
Bari
Técnico: M. Rastelli
M. Cerofolini; M. Anzolin, M. Elia, V. Mantovani e V. Mogoș; G. Maggiore, L. Grgić e L. Mendicino; M. Della Morte, A. Tribuzzi e K. Butić.
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