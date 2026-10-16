Carlisle United x Tamworth: onde assistir, horário e escalações

Carlisle United e Tamworth se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Brunton Park, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Carlisle United recebe o Tamworth no Brunton Park, em Carlisle, Cumbria, em busca da classificação para a próxima fase da tradicional competição inglesa.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Brunton Park, Carlisle, Cumbria

Fase: 4ª rodada classificatória

O Tamworth visita o Carlisle United na 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, buscando surpreender fora de casa e avançar na competição.

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Onde assistir