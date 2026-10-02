Cambridge City x Alvechurch: onde assistir, horário e escalações
Cambridge City x Alvechurch: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:23
Cambridge City e Alvechurch se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no FWD-IP Community Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Cambridge City vem de vitória por 3 x 1 diante do Buckhurst Hill, pelo FA Cup, em 19 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou boa performance na competição.
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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: FWD-IP Community Stadium, Sawston, Cambridgeshire
Fase: fase classificatória da 3ª rodada
O Alvechurch vem de vitória por 3 x 1 contra o Racing Club Warwick, pelo FA Cup, em 19 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também demonstrou força na competição.
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Onde assistir
- Competição: FA Cup (fase classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: FWD-IP Community Stadium, Sawston, Cambridgeshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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