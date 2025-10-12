Calderano estreia no individual do Pan-Americano; horário e onde assistir

Depois da vitória, nas duplas mistas, com Bruna Takahashi, na noite deste domingo (12), Hugo Calderano terá pelo menos dois jogos nesta segunda-feira, pelo Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa. Um dos duelos para o número 3 do mundo será contra Diego Orantes, de El Salvador, em sua estreia no individual, às 13h40 (de Brasília). O jogo tem transmissão do App. ITT Americas (requer assinatura) ou canal da ITTF Americas no YouTube (com VPN configurada para os Estados Unidos).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Com Hugo Calderano, Brasil joga pela hegemonia no Pan

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

Caso confirme o enorme favoritismo, contra o 491º do mundo, o melhor mesatenista da história do Brasil, de 29 anos, jogará na sessão noturna do torneio americano.



Por ora, também nesta segunda, Hugo Calderano e Takahashi voltam à mesa pelas quartas de final da dupla mista. Dessa vez, os rivais serão os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio. Em julho, o casal conquistou o primeiro título junto, o WTT de Buenos Aires, na Argentina.



Pelo individual, a esposa de Calderano também estreia nesta segunda-feira. E a rival de Takahashi será Lucia Zavaleta (245ª), de Costa Rica.

continua após a publicidade

O melhor ano do brasileiro

Vivendo o melhor ano da carreira, Calderano, em abril, conquistou a Copa do Mundo, tornando-se o primeiro do continente a alcançar tal feito, derrotando, na final, ninguém menos do que Shidong, número 1 do mundo. No mês seguinte, foi vice do Mundial, quando só foi superado por Wang Chuqin, vice-líder do ranking e também atleta da China. No último dia 15, o brasileiro perdeu para o mesmo rival a final do WTT de Macau.

HUGO CALDERANO x DIEGO ORANTES

ESTREIA - CAMPEONATO PAN-AMERICANO

🏟️ Local: Roch Hill, EUA

🎾 Fase: estreia

🕰️ Dia e horário: segunda-feira, 13 de outubro, às 13h40

📺 Onde assistir: ITT Americas (requer assinatura) ou canal da ITTF Americas no YouTube (com VPN configurada para os Estados Unidos).

continua após a publicidade



