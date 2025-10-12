menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Calderano estreia no individual do Pan-Americano; horário e onde assistir

Brasileiro enfrenta Diego Orantes, de El Salvador, apenas o 491º do mundo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/10/2025
20:56
Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Divulgação/WTT)
imagem cameraHugo Calderano durante vitória no China Smash (Divulgação/WTT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois da vitória, nas duplas mistas, com Bruna Takahashi, na noite deste domingo (12), Hugo Calderano terá pelo menos dois jogos nesta segunda-feira, pelo Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa. Um dos duelos para o número 3 do mundo será contra Diego Orantes, de El Salvador, em sua estreia no individual, às 13h40 (de Brasília). O jogo tem transmissão do App. ITT Americas (requer assinatura) ou canal da ITTF Americas no YouTube (com VPN configurada para os Estados Unidos).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Com Hugo Calderano, Brasil joga pela hegemonia no Pan
➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

Caso confirme o enorme favoritismo, contra o 491º do mundo, o melhor mesatenista da história do Brasil, de 29 anos, jogará na sessão noturna do torneio americano.

Por ora, também nesta segunda, Hugo Calderano e Takahashi voltam à mesa pelas quartas de final da dupla mista. Dessa vez, os rivais serão os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio. Em julho, o casal conquistou o primeiro título junto, o WTT de Buenos Aires, na Argentina.

Pelo individual, a esposa de Calderano também estreia nesta segunda-feira. E a rival de Takahashi será Lucia Zavaleta (245ª), de Costa Rica.

continua após a publicidade

O melhor ano do brasileiro

Vivendo o melhor ano da carreira, Calderano, em abril, conquistou a Copa do Mundo, tornando-se o primeiro do continente a alcançar tal feito, derrotando, na final, ninguém menos do que Shidong, número 1 do mundo. No mês seguinte, foi vice do Mundial, quando só foi superado por Wang Chuqin, vice-líder do ranking e também atleta da China. No último dia 15, o brasileiro perdeu para o mesmo rival a final do WTT de Macau.

HUGO CALDERANO x DIEGO ORANTES
ESTREIA - CAMPEONATO PAN-AMERICANO

🏟️ Local: Roch Hill, EUA
🎾 Fase: estreia
🕰️ Dia e horário: segunda-feira, 13 de outubro, às 13h40
📺 Onde assistir: ITT Americas (requer assinatura) ou canal da ITTF Americas no YouTube (com VPN configurada para os Estados Unidos).

continua após a publicidade


hugo-calderano-bruna-takahashi-wtt-tênis-de-mesa
Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação / WTT)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias