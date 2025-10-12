Com Hugo Calderano, Brasil joga pela hegemonia no Pan de tênis de mesa
Torneio começa neste domingo (12)
O Pan-Americano de tênis de mesa 2025 acontece entre os dias 12 e 19 de outubro, em Rock Hill, na Carolina do Sul (EUA). Por duplas mistas, Hugo Calderano, número três do mundo, entra em ação neste domingo (12), ao lado de Bruna Takahashi. No individual simples, estreia nesta segunda-feira (13), ainda sem horário definido. Em ambas as disputas, o brasileiro é cabeça de chave.
A primeira edição do campeonato aconteceu em 2017. Desde então, o Brasil é o país com maior número de medalhas, com 53 conquistadas. Destas, 23 são de ouro, 13 de prata e 17 de bronze. Hugo Calderano participou de cinco edições do Pan-Americano de tênis de mesa e foi campeão do simples em todas. Os anos foram 2017, 2021, 2022, 2023 e 2024.
Formato da competição
As disputas individuais e simples acontecem em sistema de eliminatória simples. Já na prova por equipes, há uma fase de grupos antes do mata-mata.
Os jogos do individual são jogados em melhor de sete sets e, nas duplas e nas disputas por equipes, em cinco sets.
O Pan-Americano de tênis de mesa
Organizado pela Federação Americana (USA Table Tennis), o torneio é realizado no Rock Hill Sports and Events Center, conta com o apoio do ITTF Américas, serve para classificação ao Mundial por Equipes de 2026, que vai acontecer em Londres.
Confira a lista dos brasileiros convocados:
Hugo Calderano
Leonardo Kenzo Iizuka
Guilherme Teodoro
Felipe Hideki Doti Arado
Bruna Yumi Takahashi
Giulia Yuri Takahashi
Laura Watanabe
Victoria Strassburger
