Calderano e Takahashi vencem na estreia do Pan-Americano

Confirmando o favoritismo, Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória, na noite deste domingo (12), no Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em Rock Hill, Carolina do Sul, nos EUA. A dupla derrotou os argentinos Santiago Lorenzo e Camila Arguelles, por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/8.

Nas quartas de final, na segunda-feira, o casal brasileiro, campeão do WTT de Buenos Aires, em julho, tem pela frente os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio.

Calderano e Takahashi estreiam no individual nesta segunda

Tanto Calderano quanto Takahashi estreiam no individual na segunda-feira (13). Ela encara Lucia Zavaleta, de Costa Rica, enquanto o número 3 do mundo tem pela frente Diego Orantes, de El Salvador, às 13h40 (de Brasília).

A primeira edição do campeonato aconteceu em 2017. Desde então, o Brasil é o país com maior número de medalhas, com 53 conquistadas. Destas, 23 são de ouro, 13 de prata e 17 de bronze. Hugo Calderano participou de cinco edições do Pan-Americano de tênis de mesa e foi campeão do simples em todas. Os anos foram 2017, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Formato da competição

As disputas individuais e simples acontecem em sistema de eliminatória simples. Já na prova por equipes, há uma fase de grupos antes do mata-mata.

Confira a lista dos brasileiros convocados:

Hugo Calderano

Leonardo Kenzo Iizuka

Guilherme Teodoro

Felipe Hideki Doti Arado

Bruna Yumi Takahashi

Giulia Yuri Takahashi

Laura Watanabe

Victoria Strassburger

Hugo Calderano e Bruna Takahashi em ação no China Smash (Divulgação/WTT)<br>



