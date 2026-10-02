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Buxton x South Shields: onde assistir, horário e escalações

Buxton x South Shields: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:21
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FA Cup 2026/2027 - Buxton x South Shields
Onde assistir ao vivo a partida entre Buxton e South Shields pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Buxton e South Shields se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no The Tarmac Silverlands Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Buxton vem de vitória por 1 a 0 diante do Ashton United, em casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: The Tarmac Silverlands Stadium, Buxton, Derbyshire
Fase: classificatória da 3ª rodada

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O South Shields vem de vitória por 7 a 0 diante do Witton Albion, em casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: FA Cup (classificatória da 3ª rodada)
  • 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
  • 📍 Local: The Tarmac Silverlands Stadium, Buxton, Derbyshire
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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